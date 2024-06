Führungswechsel im Familienbad – Sylvia P. Heinz wird zur neuen Geschäftsführerin des Familienbades bestellt

(wS/ne) Neunkirchen 25.06.2024 | In der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen wurde Sylvia P. Heinz, die Leiterin der Stabsstelle „Regionale

Entwicklung“, jetzt zur neuen Geschäftsführerin des Familienbads gewählt. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Juli 2024. Bis zu diesem Termin leitet Bürgermeister Marco Schwunk noch die Geschicke des Salchendorfer Bades. Er war am 1. Januar 2019 zum Geschäftsführer gewählt worden und scheidet zum 30. Juni aus. Nach ihrer Wahl nahm Sylvia P. Heinz die Glückwünsche der Mitglieder der Gesellschafterversammlung sowie einen Blumenstrauß von deren stellvertretendem Vorsitzenden Jost Senftleben entgegen.

Die Leiterin der Stabsstelle „Regionale Entwicklung blickt ihrem neuen Aufgabenbereich sehr zuversichtlich entgegen: „Dass ich jetzt das Familienbad verantworte, freut mich sehr, denn es bietet einen hohen Freizeitwert. Gerne möchte ich – gemeinsam mit dem Team – die Angebote im Familienbad stärken und gerne auch ausbauen. Außerdem soll das Bad attraktiver werden. Dafür ist es wichtig, die Infrastruktur des Bades mit aufzuwerten.“

Sylvia P. Heinz plant u.a. neue Formate, etwa Konzerte im Familienbad, zu veranstalten und dafür die großzügige Liegewiese zu nutzen.



Die neue Geschäftsführerin Sylvia P. Heinz und Jost Senftleben in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzende der Gesellschafterversammlung freuen sich auf die Zusammenarbeit.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!