Großes Südwestfälisches Schmiedetreffen im Technikmuseum Freudenberg: Ein Fest für alle Sinne!

(wS/tm) Freudenberg 11.06.2024 | Seit über 8000 Jahren fasziniert das Schmieden die Menschen – die älteste Methode, Eisen zu formen und zu verbinden, lange bevor das Schweißen erfunden wurde. Am Sonntag, dem 23. Juni 2024, wird diese uralte Kunst wieder zum Leben erweckt: Von 10:00 bis 18:00 Uhr findet im Technikmuseum Freudenberg das größte Schmiedetreffen Südwestfalens statt. Hobby- und Berufsschmiede aus der Region kommen zusammen, um ihre Leidenschaft und ihr Können mit den Besuchern zu teilen.

An zahlreichen Stationen rund um das Technikmuseum wird die Vielfalt der Schmiedekunst eindrucksvoll präsentiert. Ein besonderes Highlight ist die Kunst der Herstellung des berühmten Damaszenerstahls. Mit präzisen Handgriffen und langjährigem Know-how verwandeln die Schmiede glühendes Metall in kunstvolle Produkte.

Auch Hobbyschmiede sind herzlich eingeladen, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen.

Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell beim Technikmuseum anmelden – das Schmiedefest bietet eine einzigartige Gelegenheit, Fähigkeiten zu zeigen und Erfahrungen auszutauschen.

Doch das Fest bietet noch viel mehr: Für die kleinen Besucher sorgt der Außerschulische Lernort für spannende Abwechslung, während alle Ausstellungsbereiche des Museums an diesem Tag in Aktion sind.

In der großen Maschinenhalle werden die über 25 historischen, über 100 Jahre alten Werkzeugmaschinen – angetrieben durch die imposante Möller Dampfmaschine – in regelmäßigen Vorführungen ausführlich erklärt. Die Cafeteria des Museums sorgt für das leibliche Wohl, sodass der Tag im Technikmuseum besonders genossen werden kann.

Und wenn das Wetter mitspielt, dreht auf dem Weiherdamm die Gartenbahn ihre Runden und lädt Jung und Alt zu einer Fahrt ein. Das Südwestfälische Schmiedetreffen im Technikmuseum Freudenberg – ein Fest für alle Sinne und ein Erlebnis für die ganze Familie!