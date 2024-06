HENDRIK STOCK-Ein schnelles Kraftpaket auf Rückraum Mitte hat beim TuS Ferndorf unterschrieben

(wS/Red) Ferndorf 28.06.2024 | TuS Ferndorf verpflichtet Hendrik Stock

Bericht unserer Redaktion:

Er, der noch im vergangenen August seinen Vertrag als „Kapitän“ beim Löwenrudel bis 2027 unterschrieben hat, kommt jetzt nach Ferndorf. Hendrik bat seinen Verein, ihn für den Wechsel nach Ferndorf freizugeben. Dem hat der Verein entsprochen, über die Ablöseformalitäten haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Er wird in den Medien nur gelobt:

Schnelles Kraftpaket steuert das Spiel. Eine seiner großen Stärken ist sicher, dass er über seine enorme Explosivität und Geschwindigkeit immer mehrere Gegenspieler bindet und so für Überzahlsituationen sorgen kann. Sein Eins gegen Eins wird noch mehrere Abwehrreihen verwundert gucken lassen. Athletik, bedingungsloser Einsatz und Spielwitz sind drei Attribute, die Hendrik aufs Parkett bringt.

Der TuS Ferndorf bastelt weiter am Kader für die kommende Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Mit Hendrik Stock wechselt ein junger Mittelmann von interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen ins Siegerland.

Hendrik Stock kam 2020 nach Ratingen, nachdem er zuvor für die A-Jugend des VfL Eintracht Hagen in der Bundesliga unterwegs war. In der abgelaufenen Drittliga-Saison erzielte der 23-Jährige 110 Tore in 28 Spielen.

„Mit Hendrik Stock bekommen wir frischen Wind auf der Mitte-Position. Trotz seines jungen Alters hat er bereits viel Erfahrung sammeln und in Ratingen als Kapitän überzeugen können. Wir freuen uns, dass er sich für den TuS Ferndorf entschieden hat, um bei uns seinen nächsten Entwicklungsschritt zu machen“, sagt der sportliche Leiter und Geschäftsführer des TuS Ferndorf, Mirza Sijaric.

Stock kommt gebürtig aus Wermelskirchen und fand aufgrund seines Vaters bereits früh den Weg zum Handball. Er spielte in der Jugend lange Zeit für den Bergischen HC, wo er auch erste Erfahrungen in der Jugend-Bundesliga sammelte.

„Der TuS Ferndorf ist für mich und meine persönliche Entwicklung der ideale Verein. Ich freue mich auf die 2. Bundesliga, eine tolle Mannschaft und die einzigartigen Fans. Diese Faktoren waren für mich ausschlaggebend“, freut sich der neue Ferndorfer Mittelmann Hendrik Stock auf die neue Herausforderung.

