Hinweis der Feuerwehr Kreuztal nach gestrigem Brand in der Tiefgarage in Kreuztal

(wS/fw) Kreuztal 30.06.2024 | Nach dem Brand in der Tiefgarage des Kreuztaler Einkaufszentrums am Ziegeleifeld in der Innenstadt bleibt die Tiefgarage bis auf weiteres für Zu- und Abfahrten mindestens bis Montag gesperrt. Pkw-Fahrer, die ihr Fahrzeug dort abgestellt haben, müssen daher warten, bis die Polizei die Brandstelle freigegeben hat.

In jedem Fall ist bei dort abgestellten Fahrzeugen mit Verrußungen angesichts des Brandes eines E-Bikes und eines Pkw am Samstagabend zu rechnen. Kreuztals Feuerwehrchef Jan Kleine spricht davon Betroffenen die dringende Empfehlung aus, ihr Fahrzeug anschließend „fachgerecht reinigen zu lassen“.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

