Internationale Motorrad-Trial Weltmeisterschaft – TrialGP Deutschland, Neunkirchen im Siegerland, 5.-7. Juli 2024

(wS/msc) Neunkirchen 25.06.2024 | Am ersten Juli Wochenende heißt es im Siegerland – genau gesagt im Alten Weg 39 in 57290 Neunkirchen – zum zweiten Mal: Weltklasse Motorrad-Trial hautnah! Und das steht hier nicht einfach so, das ist wirklich so: Zuschauer und Journalisten können die über 100 Piloten in den einzelnen, abwechslungsreichen Sektionen aus nächster Nähe bestaunen und die internationalen Profisportler im Fahrerlager treffen.

In zwei Wertungsläufen – je einer am Samstag und Sonntag – treten Fahrer in drei und Fahrerinnen in zwei verschiedenen Klassen an.

Was war Trial nochmal?

Das mit den Motorrädern ohne Sitzbank, das mit den Sektionen und Hindernissen, das mit der Geschicklichkeit, der Präzision, den offenen Mündern der Zuschauer, den meterhohen Sprüngen und senkrechten Auffahrten – erinnern sie sich?

Falls nicht, finden Sie hier die Zusammenfassung des ersten WM-Laufes 2024 in Japan: https://www.youtube.com/watch?v=VOr4eIlFLzw

Trial-König Toni Bou trifft auf deutsche Nachwuchssportler

Schlappe 34 WM-Titel hat der weltbekannte Spanier Toni Bou im Gepäck, wenn er im Juli nach Neunkirchen reist. Sollten Sie bisher an die Gesetze der Physik geglaubt haben – er wird Sie auf den meterhohen Stufen spielerisch vom Gegenteil überzeugen. Während in der Königsklasse mehrheitlich Fahrer aus Spanien, Frankreich und Italien antreten, haben in den vier weiteren Klassen insgesamt 20 deutsche Starterinnen und Starter Chancen aufs Podium.

4 Lokalmatadoren am Start in Neunkirchen

2022 war sie die Sensation auf dem Podest, 2024 startet sie in der höchsten Damen-Spur TrialGP Women, zudem ist sie maßgeblich an der Organisation der Weltmeisterschaft in Neunkirchen beteiligt, arbeitet bei PWS Offroad, auf deren Firmengelände die WM startet und ist Vorstandsmitglied des MSC Freier Grund, der Mitausrichter des Events ist – die Rede ist von Sopha ter Jung, einer der besten Trialfahrerinnen Deutschlands. Ihren zweiten Start „zuhause“ kann sie kaum erwarten: „Die Veranstaltung aus doppelter Perspektive zu erleben (mitfahren und mitorganisieren) ist schon besonders und einzigartig. Ohne die fleißige Mithilfe des Teams der PWS Offroad und der zahlreichen freiwilligen Helfer würde solch eine Veranstaltung gar nicht zu stemmen sein. Ein großes Dankeschön dafür im Voraus! Sportlich gesehen und für mich persönlich wird der Start in der höheren Klasse (TrialGP Women) in diesem Jahr die größte Herausforderung darstellen“

In der zweiten Damen Klasse und ebenfalls aus dem örtlichen Verein tritt Hannah Schneider aus Medebach an; in der Trial2 Klasse der Herren das dritte Vereinsmitglied Paul Reumschüssel, der ebenfalls Teil des Orga-Teams ist und Lennox Schlosser aus Kirchen tritt zu seinem ersten WM-Lauf überhaupt in Neunkirchen an.

