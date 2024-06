Jann Liman aus Weidenau peilt Bodybuilding-Weltmeistertitel an

(wS/red) Kreuztal 06.06.2024 | Jann Liman trainiert hart. Der 25-jährige Weidenauer hat neben seinen Hobbys wie Freunde treffen, Grillen und Reisen eine ganz besondere Leidenschaft: Bodybuilding. Seine Begeisterung für diesen Sport entdeckte er bereits mit 15 Jahren. In letzter Zeit hat sich dieses Hobby jedoch immer mehr in den Mittelpunkt seines Lebens geschoben.

Ein täglicher Kontakt zu seinem Coach, der ihn mit umfangreichem Wissen und Erfahrung unterstützt, ist für Jann selbstverständlich. Auch seine Ernährung ist genau geplant. Besonders jetzt, in den letzten Tagen vor dem Wettkampf, ist es für den Sportler von größter Bedeutung, strikt seine Ernährungspläne einzuhalten. Knallharte Disziplin für den Titel!

Neben seinem Studium als Dualer Student in Fitness und Anatomie trainiert Jann fünfmal pro Woche in einem Siegener Studio. Jede Trainingseinheit dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Er legt eine beeindruckende Disziplin an den Tag, um während der Wettkampfsaison sein Ziel bei der WABBA German Classic zu erreichen: den Weltmeistertitel in Budapest.

Am 16. Juni 2024 wird Jann in Budapest bei der World Championship 2024 antreten. Das Team von „wirSiegen.de“ sprach heute Morgen mit dem ambitionierten Sportler. Jann möchte durch seinen Sport viele Menschen inspirieren, sich zu bewegen und trotz hoher Ziele auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten.

Am Tag des Wettkampfs wird Jann sein Training vor einer Jury sowie vor hunderten begeisterten Zuschauern und Sportlern unter Beweis stellen. Wie er uns erzählte, ist es besonders wichtig, in den ersten Sekunden des Auftritts mit den besten und stärksten Posen sowie einem sympathischen Lächeln im Gesicht einen bleibenden Eindruck bei der Jury und dem Publikum zu hinterlassen.

„wirSiegen.de“ drückt dem ehrgeizigen Sportler die Daumen und wünscht ihm viel Erfolg. Wer mehr über Jann Liman erfahren möchte, kann ihm auch auf Instagram unter „iron_gaiinz_“ folgen.

Fotos: privat & Dieter Bruse

