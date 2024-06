Jubiläumswochenende der Jugendfeuerwehr Hilchenbach: Festprogramm am 15. und 16. Juni

(wS/hi) Hilchenbach 10.06.2024 | Ein halbes Jahrhundert lang hat die Jugendfeuerwehr des Löschzuges Hilchenbach das Feuer der Gemeinschaft am Brennen gehalten. Mit der Gründung vor 50 Jahren, damals mit nur 10 Mitgliedern, konnte am 06.04.2024 ein bemerkenswertes Jubiläum im Kreise der Einheit gefeiert werden.

Zu diesem besonderen Anlass waren nicht nur die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr, der aktiven Einsatzabteilung und der Unterstützungsabteilung anwesend, sondern auch die Kameraden der Ehrenabteilung und der Leiter der Feuerwehr, Harald Stecher, der selbst zu den ersten Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gehörte.

Der Tag begann mit einem offiziellen Fototermin, bei dem nicht nur die aktuellen Mitglieder, sondern auch diejenigen, die einst den Grundstein legten, verewigt wurden. Die Aufnahmen zeigten deutlich, wie viele der heutigen Kameradinnen und Kameraden ihre Feuerwehrkarriere einst in der Jugendfeuerwehr starteten.

Im Anschluss an den Fototermin wurde bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde auf fünf Jahrzehnte zurückgeblickt. Fotos und Dias von Übungen, Zeltlagern und anderen Veranstaltungen in den vergangenen 50 Jahren sorgten für nostalgische Momente und angeregte Gespräche.

Der Tag fand seinen Abschluss in geselliger Runde beim Grillen, wo man den Abend mit den Familien der Kameradinnen und Kameraden ausklingen ließ.

Nun richtet sich der Blick auf das bevorstehende Jubiläumswochenende vom 15.06. bis 16.06., zu dem die gesamte Zivilbevölkerung herzlich eingeladen ist. Das Programm startet am 15.06. mit der Abnahme der Jugendflammen 1-3 auf Stadtebene, gefolgt von einer mit Spannung erwarteten Jubiläumsparty im Gerätehaus ab 19 Uhr. Für beste Stimmung sorgt die Band A4-Siegerland, die bereits auf anderen Veranstaltungen wie dem Bärenball in Helberhausen für Furore sorgte. Karten für die Party sind im Vorverkauf erhältlich.

Am 16.06. beginnt der Tag mit einem feierlichen Gottesdienst im Gerätehaus um 10 Uhr, gefolgt von einem gemütlichen Frühschoppen, bei dem die Kameraden der Partnerwehr aus Dotzlar mit ihrer Gulaschkanone für das leibliche Wohl sorgen werden. Der Höhepunkt des Tages ist der Tag der offenen Tür, bei dem die Jugendfeuerwehr und der Löschzug der Zivilbevölkerung Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Neben einer Fahrzeugausstellung und einer Show mit dem Fire Trainer werden auch Führungen durch das Gerätehaus angeboten.

Das Jubiläumswochenende verspricht ein unvergessliches Ereignis für Jung und Alt zu werden und lädt die gesamte Gemeinde dazu ein, gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Hilchenbach diesen Meilenstein gebührend zu feiern.