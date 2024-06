Kohlenmeiler in Grissenbach begeistert Besucher und erhält Tradition

(wS/tg) Netphen 01.06.2024 | Eine Woche voller Tradition, Gemeinschaft und Begeisterung geht zu Ende: Der Grissenbacher Kohlenmeiler 2024 ist Geschichte. Die 20 Mitglieder der Meilergruppe des DKS Grissenbach, im Alter von 20 bis 72 Jahren, blicken zufrieden auf die ereignisreiche Meilerwoche zurück. Unter der Leitung von Thorsten und Alex freuten sie sich über den großen Erfolg und die zahlreichen Besucher.

In dieser Woche konnten Gäste aus dem gesamten Kreisgebiet, aus Frankfurt und Köln und sogar ein Besucher aus Australien begrüßt werden. Ihnen allen wurde die alte Siegerländer Tradition des Köhlerns nähergebracht. Besonders beliebt war die 30-seitige Dokumentation, die neben dem Meiler am Köhlerwagen angebracht war. Diese veranschaulichte den Aufbau und das Ende des Meilers und zog sowohl kleine als auch große Besucher in ihren Bann.

Ein Höhepunkt war der Fronleichnamstag, an dem süße und herzhafte Reibewaffeln auf alten Holzwaffeleisen gebacken wurden. Diese Aktion kam bei den zahlreichen Gästen besonders gut an und sorgte für gesellige Stunden.

Gestern Nachmittag begannen die Mitglieder damit, den Meiler zu öffnen und die fertige Kohle auszutragen. Dabei wurde die Kohle auf dem Meilerplatz verteilt und noch brennende Stücke mit Gießkannen abgelöscht. Heute Morgen wurde die Kohle eingesackt und steht nun zum Verkauf bereit.

„Diese Woche hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Traditionen zu pflegen und weiterzugeben“, sagte Thorsten Görg, Vorsitzender des DKS Grissenbach. „Wir möchten nicht, dass es irgendwann Kinder gibt, die nicht mehr wissen, wie Holzkohle traditionell hergestellt wird. Dieser Prozess ist ein wichtiger Teil unserer Siegerländer Heimatgeschichte und muss bewahrt bleiben.“

Die Meilerwoche in Grissenbach war ein voller Erfolg und zeigte mal wieder eindrucksvoll, wie lebendig im Netpherland Traditionen gehalten und an die nächste Generation weitergegeben werden können. Die positive Resonanz der Besucher und die erfolgreiche Durchführung des Kohlenmeilers 2024 unterstreichen die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die kulturelle Identität der Region.

Fotos: Thorsten Görg

