Nach brutaler Messerstecherei in Weidenau: 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

(wS/ots) Siegen 22.06.2024 | Am Dienstagnachmittag (18.06.2024) ist es in Siegen-Weidenau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Der 22-jährige Tatverdächtige ist am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Fotos: wirSiegen.de