Praxis für Orthopädie Dr. Belz in Weidenau führt Betrieb ab dem 30. Juni nicht weiter fort

(wS/ks) Siegen 14.06.2024 | Weiterversorgung der Patientinnen und Patienten wird durch Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums „MedCenter“ sichergestellt

Zum 30. Juni 2024 wird Dr. med. Alexander Belz die Praxis für Orthopädie des MVZ MedCenters in Weidenau verlassen, um in seiner Heimat Bad Berleburg eine eigene Praxis zu übernehmen.

Der Standort in Weidenau wird mit dem Weggang von Herrn Dr. Belz ab dem 01. Juli 2024 nicht weiter fortgeführt.

„Der bisher von Herrn Dr. Belz besetzte Kassensitzanteil wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Zulassungsausschusses der Ärzte und Krankenkassen, an die ebenfalls dem MedCenter zugehörige Praxis für Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirurgie von Herrn Dr. med. Fatemi und Herrn Linnert in der Siegener Oberstadt gehen, welche das orthopädische Leistungsspektrum vollumfänglich erfüllt. So setzen wir uns weiterhin für eine starke ambulante Versorgung in der Region ein“, erklärt Daniel Feige, Kaufmännischer Leiter der MedCenter GmbH.

Ziel sei es, dort chirurgische und orthopädische Kapazitäten im ambulanten Bereich zu bündeln. Zur Sicherstellung der Weiterbehandlung können sich alle bisherigen Patientinnen und Patienten von Herrn Dr. Belz an die Praxis für Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirurgie (Herr Dr. Fatemi und Herr Linnert) wenden. Eine Terminvereinbarung ist über die Telefonnummer 0271/2330723 oder online über das Portal „Doctolib“ möglich.

Zudem steht auch die ebenfalls dem MedCenter zugehörige Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie (Herr Dr. med. Wetterkamp) in Betzdorf für die Aufnahme von Patienten entweder telefonisch unter der Nummer 02741/25907 oder ebenfalls über Doctolib zur Verfügung.

„Da uns eine Weiterbeschäftigung des Praxis-Teams um Herrn Dr. Belz sehr am Herzen liegt, werden alle Mitarbeitenden ein Stellenangebot in einer unserer anderen Praxen des MedCenters erhalten“, erklärt Daniel Feige. „Selbstverständliche danken wir auch Herrn Dr. Belz für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen Neustart in Bad Berleburg, wo er einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der ambulanten orthopädischen Versorgung leisten wird“, so Feige weiter.

Die gute Zusammenarbeit soll aber mit Weggang aus Weidenau nicht enden. So wird auch weiterhin eine enge Kooperation zwischen der neuen Praxis von Herrn Dr. Belz und dem Klinikum Siegen bestehen bleiben.

Die MedCenter GmbH umfasst neben einer Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Siegener Oberstadt, eine Praxis für Kardiologie sowie für Neurologie und Psychiatrie am Standort in Siegen-Weidenau, eine Praxis für Urologie in Bad Berleburg sowie eine Praxis für Neurologie und Psychiatrie in Lennestadt und eine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie in Betzdorf. Zum MedCenter II gehören zudem zwei Praxen für Allgemeinmedizin in Siegen.