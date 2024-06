Rauchentwicklung in Buschhütten: Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 29.06.2024 | Am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr musste die Kreuztaler Feuerwehr nach Buschhütten ausrücken. An einem Wohnhaus an der Siegener Straße wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hecke in Brand geraten war.

Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Bewohner konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch und reichlich Engagement selbstständig gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Der Verkehr konnte während des Einsatzes einspurig an der Einsatzstelle vorbeifließen, wodurch es lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam. Nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Glücklicherweise kam es zu keinen größeren Schäden. Zur Brandursache konnte die Polizei gegen 14 Uhr noch keine genaueren Infos geben.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

