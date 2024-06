Schützenverein Hilchenbach: KK Jedermann-Schießsportwoche in vollem Gange

(wS/hs) Hilchenbach 13.06.2024 | Der Hilchenbacher Schützenverein 1837 e.V. veranstaltet derzeit seine alljährliche KK Jedermann-Schießsportwoche auf dem Kleinkaliberstand am Steinbruch. Das Event, das am Montag, den 10. Juni, begann und bis Freitag, den 14. Juni 2024, andauert, lockt zahlreiche Schießsportbegeisterte aus der Region an.

Die Wettkämpfe finden von Montag bis Donnerstag jeweils von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr statt, am Freitag von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Die Teilnehmer messen sich im Kleinkaliberschießen auf 50 Meter Distanz, wobei 25 Schuss abgegeben werden und die besten 20 Schüsse in die Wertung eingehen.

Vielseitige Wertungskategorien und Mannschaftswettbewerbe

Die Veranstaltung bietet sowohl Einzel- als auch Mannschaftswertungen. In der Einzelwertung wird zwischen männlichen und weiblichen Schützen getrennt bewertet. Für die Mannschaftswertung können Teams aus drei Teilnehmern gebildet werden, wobei es getrennte Wertungen für männliche, weibliche und gemischte Mannschaften gibt. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren, mit Ausnahme von aktiven Schützen. Die Teilnahme steht Vereinsmitgliedern ebenso offen wie Firmen-, Familien- und Thekenmannschaften.

Attraktive Preise und Siegerehrung

Das Startgeld beträgt 5 Euro für Einzelstarter und 12 Euro für Mannschaften. Die besten Schützen können sich auf Medaillen für die Plätze 1 bis 3 freuen. Die Siegerehrung findet am Freitag, den 14. Juni 2024, gegen 19:30 Uhr, nach dem letzten Schießen, auf dem Kleinkaliberstand des Schützenvereins statt.

Geselligkeit und kulinarische Genüsse

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer ist bestens gesorgt. Die Organisatoren haben für eine breite Auswahl an Speisen und Getränken gesorgt, um die Schießsportwoche zu einem geselligen Ereignis zu machen.

Kontakt und Anmeldung

Interessierte können sich bei Hans-Peter Fuhr, Vorstandsmitglied des Schützenvereins, voranmelden. Er steht unter der Telefonnummer 02733-7883 oder per E-Mail an hans-peter.fuhr@web.de für Auskünfte zur Verfügung.

Die Hilchenbacher Schützenwoche ist ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Region und bietet sowohl erfahrenen als auch neuen Schießsportlern eine hervorragende Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen und in einer freundschaftlichen Atmosphäre gegeneinander anzutreten.