Schützenverein „Zur Sandhalle“ legte voll los: An fünf Tagen tolles Schützenfest in Netphen-Brauersdorf gefeiert

(wS/hgm) Netphen 04.06.2024 | Wow, war das ein tolles Schützenfest! Vier Tage lang feierte der Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf sein Schützenfest und scheute dazu keinerlei Mühe. Bereits am vergangenen Donnerstag, Fronleichnam, wurde um 14 Uhr am Ehrenmal der Kranz niedergelegt, nur eine halbe Stunde später startete am Schützenplatz unterhalb des Talsperrendammes das Vogelschießen mit Königs-, Jedermanns-, Jugend-, Schüler- und Knüppelvogel. Die musikalische Begleitung unterlag traditionell dem Spielmannszug „St. Josef“ Dreis-Tiefenbach. Die Bewirtung oblag der Freiwilligen Feuerwehr Netphen.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Thomas Werthenbach wurden die Ehrenschüsse abgegeben:

Michael Kühn – Amtierender König

Daniel Werthenbach – Amtierender Kaiser

Hans Kölsch – Ältestes Ehrenmitglied

Helmut Büdenbender – Ortsbürgermeister

Paul Wagener – Bürgermeister Stadt Netphen

Knüppelkönig wurde mit dem 307. Wurf Lennard Veit; Schülerkönig mit dem 368. Schuss Leonard Weth.

Bei der Jugend holte mit dem 281. Schuss Lillesol Veyhl den Aar von der Stange und wurde somit Jugend-Schützenkönig. – Krone: Tatjana Bender, Zepter: Lillesol Veyhl, Apfel: Jonas Hoffmann.

Jedermann-König hingegen wurde mit dem 218. Schuss Ingo Weisele.

Das große Rennen beim Königsschießen machte mit dem 124. Schuss Phillip Groos und ist somit Brauersdorfs neuer Schützenkönig. Königin ist seine Partnerin Dominique Stephan. Krone: Ines Hillnhütter, Zepter: Pascal Beier, Apfel: Pia Geppert.

Darüber hinaus war an den folgenden Tagen noch eine ganze Menge los:

Am Freitag wurde zu einem gemütlichen Festabend eingeladen. Mit dem „Krombacher Dreiklang“ kam ein Klassiker zurück – bestehend aus Westfälischen Schinken mit Braustubenbrot und Gurken, dazu ein Getränk nach Wahl. Exklusiv wurde fassfrischer Krombacher Weizen angeboten.

Der Höhepunkt jedoch stellte sich am Samstag darauf ein: Nämlich bei der berühmten Sandheller Nacht“ – diesmal mit der „Let’s Dance Partyband“, wobei mit Schlager, Volksfeststimmung und Party-Klassikern dem Publikum gehörig eingeheizt wurde.

Am Sonntag schließlich gab es einen großen Festzug durch Brauersdorf mit den Schützen und Majestäten der Nachbarvereine. Für die passende Marschmusik sorgte der Spielmannszug „St. Josef“, Dreis-Tiefenbach sowie die Musikkapelle Irmgarteichen. Danach erfolgten die Krönungen der Majestäten. Es gab noch einen gemütlichen Ausklang im Festzelt sowie Unterhaltung mit der Musikkapelle Irmgarteichen.

Nicht zu vergessen einige Ehrungen:

25 Jahre Mitgliedschaft: Heike Werthenbach, Linda Groß, Pia Geppert und Andreas Korstian.

40 Jahre: Kordula Brücher, 50 Jahre: Renate Becker und Michael Bender, 60 Jahre: Werner Günther und Eberhard Geßner.

Selbst am Montag wurde gewissermaßen noch einmal nachgefeiert:

Es gab einen Frühschoppen mit Erbensuppen-Essen…

Video vom Festzug:

Festzug Brauersdorf

Text: Hans-Gerhard Maiwald

Fotos Vogelschießen: Schützenverein Brauersdorf – Fotos + Video Festzug: Hans-Gerhard Maiwald