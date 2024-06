Spaß und Abenteuer: Familienausflug zum Panorama-Park im benachbarten Sauerland am 15. Juli

(wS/hi) Hilchenbach 11.06.2024 | Zu einem Familienausflug zum Panorama-Park im benachbarten Sauerland lädt der Fachdienst Soziales und Integration der Stadt Hilchenbach für Montag, 15. Juli, ein.

Die Teilnehmenden erkunden die Attraktionen wie Hüpfkissen, Spiel- und Kletterburgen sowie den Streichelzoo zu Fuß, im Sessellift oder mit dem Pano- Express.

Für die gemeinsame Mittagspause stehen zwei Grillhütten bereit. Jeder bringt mit, was er oder sie essen möchte, und hat dann die Möglichkeit, die Speisen vor Ort zuzubereiten.

Treffpunkt ist um 8:30 Uhr vor dem Rathaus in Hilchenbach an der Bushaltestelle „Rathaus“.

Von dort aus fährt die Gruppe in einem Reisebus in den Park.

Eine Anmeldung zum Familienausflug ist zwingend erforderlich und erfolgt auf www.kjb-angebote.de oder im Rathaus der Stadt Hilchenbach bei Verena Simonazzi vom Fachdienst Soziales und Integration in Raum 013. Sie ist außerdem per E-Mail an v.simonazzi@hilchenbach.de zu erreichen. Der Kostenbeitrag beträgt 10,00 Euro pro Person.



