Spürbar begeistert: AWO-Kita Benfe ist sechste Naturpark-Kita in Siegen-Wittgenstein

(wS/awo) Erndtebrück 21.06.2024 | Großer Trubel und Vorfreude bei den Kindern in der AWO-Kita in Benfe. Besuch hatte sich angekündigt – und der brachte eine Auszeichnung mit: zur Naturpark-Kita. „Guck mal die Bienen“, schallte es den Gästen am 18.06.2024 entgegen. Die Kinder warten voll in ihrem Element. Sie hatten sich vor einem Schaukasten versammelt und eines der bei- den Kita-eigenen Bienenvölker betrachtet. Die Begeisterung war spürbar – und letztlich eine lebhafte Bestätigung für das, was folgen sollte. „Man merkt, dass das Thema ,Natur‘ in zahlreichen Aktionen im Kitalltag gelebt wird. Die Auszeichnung zur Naturpark-Kita habt ihr euch daher verdient. Sie ist zugleich eine tolle Bestätigung für das geleistete Engagement und die wertvolle Arbeit“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Vorsitzende des Naturparks Sauerland Rothaargebirge (NSPR) überreichte anschließend – gemeinsam mit Christina Ermert und Georg Schmitz vom Naturpark-Team – die offizielle Urkunde an zahlreiche Beteiligte: die Kinder und Erzieherinnen, an AWO-Mitarbeiterin Laura Brandenburger und die Anwesenden des Elternbeirats. Bei strahlendem Sonnenschein freuten sich alle über die Auszeichnung zur sechsten Naturpark-Kita im Kreisgebiet.

„Um Kinder an das Thema Natur heranzuführen, muss man bei den Jüngsten anfangen“, erklärte Kitaleitung Pia Dirkmann-Patt. Daher erkunden die 35 Kinder der AWO-Kita auch regel- mäßig die Natur vor der Kita-Tür. Sei es bei Waldtagen, Betreuung der Bienenvölker und der Hochbeete, Anlegung einer Bienenblumenwiese oder dem Besuch des nahegelegenen Waldplatzes. Damit die Kinder draußen mit dem passenden Equipment forschen und Insekten oder Pflanzen bestimmen können, überreichte der stellvertretende NSPR-Geschäftsführer, Georg Schmitz, insgesamt zehn sogenannte „Entdeckerwesten“. Dies sind robuste Westen, die mit Becherlupe, Kompass, Bestimmungshilfen und anderen nützlichen Materialien ausgestattet sind – und die Kinder in den nächsten Jahren begleiten. Über die damit gewonnenen Erkenntnisse können ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger dann möglicherweise bei der Re-Zertifizierung in fünf Jahren berichten.

Hintergrund: In der gesamten Naturpark-Kulisse sind aktuell zwölf Kitas mit dem Zertifikat „Naturpark-Kita“ ausgezeichnet. Dieses Prädikat wird vom Verband Deutscher Naturparke zu- nächst für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen. In Zusammenarbeit mit der Naturpark-Regionalmanagerin für den Kreis Siegen-Wittgenstein, Christina Ermert, werden sich die Kin- der in dieser Zeit in besonderem Maße mit der Region, der Landschaft, aber auch mit der Industrie- und Kulturgeschichte beschäftigen. Dabei werden Lern- und Erfahrungsorte im Umfeld der Schule sowie Partner wie Förster, Landwirte oder Imker regelmäßig in den Schul-Alltag mit einbezogen. Die Kinder werden so für die Besonderheiten und die Einzigartigkeit ihrer Heimat sensibilisiert und begeistert.

Fotos: Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.