„Stilling“-Geburtshilfe stellt sich bei Kongress in Stuttgart vor

(wS/dia) Siegen 17.06.2024 | Beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin war nun auch die Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen vertreten.

Einen sehr spannenden und seltenen Fall präsentierte vor Ort Oberarzt Dr. Tim Hassel unter dem Titel „Erfolgreiche Prolongation einer Zwillingsschwangerschaft nach Totgeburt des ersten Fetus“. Der Mediziner erläuterte, wie es das Team um Chefärztin Dr. Flutura Dede schaffte, trotz der Geburt eines verstorbenen Zwillings in der 28. Schwangerschaftswoche die Schwangerschaft weiter aufrechtzuerhalten. Durch engmaschige medizinische Betreuung wurde die Schwangerschaft verlängert. In der 29. Schwangerschaftswoche erblickte dann nach komplikationsloser, natürlicher Geburt das zweite Baby das Licht der Welt.

Die vorgestellten Ergebnisse hatte Assistenzärztin Anna-Lena Petersen gemeinsam mit Oberärztin Dr. Senem Elena Alsat-Krenz und Oberarzt Dr. Hassel unter Leitung der Chefärztin ausgearbeitet. Die Kolleginnen wohnten dem Kongress von Siegen aus bei, denn die Veranstaltung wurde in Hybrid-Form angeboten.

