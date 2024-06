SV Gosenbach 1963 e.V. stellt Trainer für kommende Spielzeit vor

(wS/svg) Gosenbach 14.06.2024 | Der SV Gosenbach 1963 e.V. freut sich, die Trainer für die kommende Spielzeit bekanntgeben zu können. Abteilungsleiter Tim Eckhardt und Philipp Dücker, Koordinator für Kommunikation und Veranstaltung, sind begeistert über die Besetzung der Trainerpositionen mit bekannten Gesichtern und Ur-Gosenbachern.

Die 1.Mannschaft wird auch in der kommenden Saison von Thomas Fischbach geleitet, der die Mannschaft im Februar in einer sehr schwierigen Situation übernommen hat und den Abstieg verhinderte. Ihm zur Seite steht ab Sommer Mike Kersting, der bis dahin als Trainer in der 2. Mannschaft agierte.

Die 2. Welle wir weiterhin von Tobias Rosenberger geleitet. Unterstützt wird er zukünftig von Leon Pitzer, der als spielender Co-Trainer fungieren wird.

Auch bei der Damenmannschaft ist Kontinuität großgeschrieben. Benny Maag und Kim Schürbusch bilden auch in der kommenden Saison das Duo an der Seitenlinie.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir in allen Mannschaften des Seniorenbereichs so junge und talentierte Trainer haben“, erklärt Eckhardt. „Mit diesem starken Team können wir einen weiteren Schritt nach vorne machen und uns für die Zukunft gut aufstellen.“ Besonders lobt Eckhardt die aktuellen Trainer aller Mannschaften und betont die gute Arbeit, die auch in Vergangenheit geleistet wurde. Speziell die Damenmannschaft hat in den letzten Jahren eine gute fußballerische Entwicklung genommen“.

Auch Philipp Dücker zeigt sich begeistert von der Zusammenstellung der Trainer und betont die Wichtigkeit von Engagement und Einsatzbereitschaft im Verein. „Es freut mich besonders, dass wir Spieler haben, die selbst Verantwortung übernehmen wollen und zeigen möchten, was sie dem Verein zurückgeben können. Das ist genau das, was ein Verein wie der SV Gosenbach braucht und was uns ausmacht.“ Zudem betont er die Bedeutung von Co-Trainern für den Verein. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir alle Mannschaften mit Co-Trainern ausstatten können, das habe ich die letzten Jahre selbst immer wieder gemerkt. Hier haben Tim und der Fußballvorstand hervorragende Arbeit geleistet“.

Der SV Gosenbach 1963 e.V. blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit und ist dankbar für das

Engagement und die Unterstützung aller Trainer und Spieler.