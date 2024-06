Tanz mal wieder: Einladung zum Tanzevent für Menschen mit und ohne Demenz in Netphen-Dreis-Tiefenbach

(wS/ne) Netphen 5.06.2024 | Bald ist es wieder so weit: Am Mittwoch, 19. Juni heißt es in der Tanzschule „Im Takt“ in Netphen-Dreis-Tiefenbach: Tanz mal wieder!

Die Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgenstein e.V., das Seniorenbüro der Stadt Netphen, die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach und die Tanzschule „Im Takt“ laden Menschen mit und ohne Demenz herzlich zum Tanzen ein. Diese besondere Veranstaltung fördert das Miteinander und bietet eine wunderbare Gelegenheit, in geselliger Runde aktiv zu sein.

Ein barrierefreier Zugang zum ersten Stock der Tanzschule ist gewährleistet, sodass alle Interessierten problemlos teilnehmen können. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird großzügig durch den Kreis Siegen-Wittgenstein und die Sparkassenstiftung Zukunft gefördert.

Für die Teilnehmenden steht ein großer Parkplatz zur Verfügung, den Denis Schmidt vom „DS FIT“ Fitnessstudio in Netphen freundlicherweise bereitstellt. Der Parkplatz ist gut sichtbar ausgeschildert und nur wenige Schritte von der Tanzschule entfernt.

Um besser planen zu können, bitten die Veranstalter um eine Anmeldung. Interessierte können sich an folgende Ansprechpartnerinnen wenden:

Frau Marino, Stadt Netphen, Seniorenbüro Telefon: 02738 603 145 E-Mail: k.marino@netphen.de

Frau Roth, Stadt Hilchenbach, Senioren-Service-Stelle Telefon: 02733 288 229 E-Mail: g.roth@hilchenbach.de



Freuen Sie sich auf einen beschwingten Nachmittag voller Tanz und Begegnung – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!