Thorsten Schneider neuer Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach

(wS/bu) Burbach 26.06.2024 | Die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach ist wieder komplett. Am Dienstag, 25.06.2024, bestellte der Gemeinderat Gemeindebrandinspektor Thorsten Schneider unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit, für die Dauer von sechs Jahren, zum Leiter der Wehr. Brandoberinspektor Benjamin Scholl wurde zunächst kommissarisch zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr bestellt.

Der Rat folgte damit einstimmig der Empfehlung von Kreisbrandmeister Sebastian Reh. Zuvor hatten sich die Kameradinnen und Kameraden im Rahmen einer Anhörung im April bereits geschlossen hinter die beiden Anwärter gestellt.

Zusammen mit Brandoberinspektor Tobias Schmidt, der im September 2023 als Nachfolger von Horst Petri (Lippe) zum stellvertretenden Leiter bestellt wurde, bilden sie nun das neue Führungstrio. Thorsten Schneider (Niederdresselndorf) war bislang mit Tobias Schmidt (Gilsbach) stellvertretender Leiter und hatte die Position des Wehrleiters nach dem plötzlichen Tod von Markus Schwarze im Januar kommissarisch übernommen. Das Duo hat die Feuerwehr in dieser schwierigen Zeit souverän geführt und weiterhin voll handlungsfähig gemacht. Mit dem Würgendorfer Benjamin Scholl rückt eine junge Kraft in die Leitung auf.

Dass dies zunächst kommissarisch erfolgt, liegt daran, dass er noch nicht alle dafür erforderlichen Lehrgänge abgeschlossen hat. Nach erfolgreicher Teilnahme an den Lehrgängen FB V II „Einführung in die

Stabsarbeit“ und F VI „Leiter einer Feuerwehr“ ist er durch den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr zum Gemeindebrandinspektor zu benennen. Danach ist er unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit, für die Dauer von sechs Jahren, zum stellvertretenden Leiter zu befördern.

Bürgermeister Christoph Ewers überreichte den beiden ihre Ernennungsurkunde und wünschte ihnen viel Erfolg für diese verantwortungsvollen Aufgaben. „Ich bin froh, dass wir nach dem schmerzenden Verlust von Markus Schwarze schnell eine gute Lösung für seine Nachfolge gefunden haben. Außerdem bin ich sehr dankbar, dass diese von allen Einheiten getragen wird. Die neue Wehrleitung genießt die volle Unterstützung und das uneingeschränkte Vertrauen aller Kameradinnen und Kameraden.“

.

