Über 700 Radfahrende in 75 Teams: Siegener „Stadtradler“ legten 147.959 Kilometer Strecke zurück

(wS/si) Siegen 26.06.2024 | Drei Wochen lang sind insgesamt 705 Radfahrerinnen und Radfahrer in Siegen in die Pedale getreten und haben so 25 Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart: Beim 4. Siegener „Stadtradeln“ haben Radler – verteilt auf 75 Teams – zwischen dem 18. Mai und dem 8. Juni insgesamt 147.959 Kilometer Strecke auf ihren Rädern zurückgelegt. „Das ist insgesamt eine hervorragende Bilanz, auch wenn wir in diesem Jahr etwas hinter dem letztjährigen Ergebnis zurückgeblieben sind, vielleicht, weil das Wetter deutlich wechselhafter war. Das Engagement aller Beteiligten freut mich sehr, denn jeder gefahrene Kilometer zählt“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

Das Rekordjahr 2023 war geprägt von außergewöhnlich gutem Wetter und dem Duell zwischen den Städten Meinerzhagen und Siegen. Das stärkste Team wurde in diesem Jahr vom „ADFC Radelstammtisch“ gestellt, mit insgesamt 33 aktiven Radelnden und 14.047 zurückgelegten Kilometern. Direkt dahinter auf den zweiten Platz kam die „Stadtverwaltung Siegen“ mit 12.801 Kilometer, den dritten Platz erreichte das Team „Grüne Siegen“ mit 9.462 Kilometern.

Die Stadt Siegen hat in den letzten Jahren verstärkt daraufhin gearbeitet, dass sich die Rahmenbedingungen für den Radverkehr verbessern. Dazu gehört der Neu- und Ausbau von Radwegen, die Schaffung von Fahrradstraßen sowie die Ausweitung von Fahrradboxen und -abstellanlagen. „Das erneut starke Ergebnis beim ,Stadtradeln‘ verstehen wir als Signal genau da weiter zu machen. Die angebotenen Touren und Veranstaltungen kamen gut an. Mit den umgesetzten Projekten unter anderem der Umweltspur ist ein weiterer wichtiger Meilenstein umgesetzt worden, um nachhaltige Mobilität zeitgemäß weiterzuentwickeln“, sagte Stadtbaurat Henrik Schumann.

Auch in diesem Jahr haben lokale Unterstützer wieder Preise bereitgestellt, die zum 800-jährigen Stadtjubiläum noch motivierender sind als im Vorjahr. Die erfolgreichsten Schulklassenteams werden ihre Preise in Form eines Schnupperkurses bei der DAV und eines Bildungslehrgangs bei den Klimawelten in Hilchenbach bei der Siegerehrung im Rahmen des Siegener Stadtfestes entgegennehmen. Unter den übrigen Radelnden wurden unter anderem Freikarten für die Sportfreunde Siegen, eine Fahrt mit dem SVB-Heißluftballon oder einen Gutschein für einen Kletterkurs verlost.

In den nächsten Monaten geht es für alle Fahrradbegeisterten weiter mit interessanten Aktionen. So plant die Stabsstelle Klimaschutz im Auftrag der Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Siegen für den September erneut eine Fairtrade-Radtour, die verschiedene Weltläden der Region miteinander verbinden wird. Diese Aktion wird die Brücke zwischen der Europäischen Mobilitätswoche 2024 und der Fairen Woche 2024 bilden, bei denen die Stadt Siegen ebenfalls mit dabei ist.

