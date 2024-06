Unbekannte entwenden Reifen aus Autohaus in Siegen-Niederschelden

(wS/ots) Siegen 03.06.2024 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.06.2024) ist es zu einem Einbruch in ein Autohaus in Siegen-Niederschelden gekommen.

Gegen 00:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Autohauses in der „Marienhütte“.

Im Anschluss entnahmen sie Pflastersteine und Altreifen und bockten vier hochwertige Fahrzeuge auf. Danach demontierten die Einbrecher an allen Pkw die Originalräder und entwendeten diese.

Aufgrund der Tatbeute könnte es sein, dass die Reifen mit einem größeren Fahrzeug oder mehreren Fahrzeugen (Kombis) abtransportiert wurden. Der Beuteschaden dürfte sich auf einen unteren, fünfstelligen Betrag belaufen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.