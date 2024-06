Unfall auf der HTS: Großaufgebot an Einsatzkräften zwecks schnelle Hilfe alarmiert

(wS/red) Kreuztal 05.06.2024 | Am heutigen Mittwochabend gegen 19:45 Uhr wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf die HTS zwischen Buschhütten und Kreuztal alarmiert. Anlass war ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem die automatische Rettung über die e-Call-Auslösung in Gang gebracht wurde. Zunächst war unklar, wie schwer der Unfall vor Ort war.

Auch die genaue Unfallstelle und die Fahrtrichtung waren zunächst unklar, was dazu führte, dass Einheiten sowohl aus Kreuztal als auch aus Buschhütten auf die Hüttentalstraße fuhren, um die Einsatzstelle schnellstmöglich zu erreichen.

An der tatsächlichen Unfallstelle, die sich zwischen Buschhütten und Kreuztal befand, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Trotz des Schreckensmoments verlief der Unfall für die beteiligten Personen glimpflich.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de