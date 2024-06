Unvergessliche Stadtführungen als Zeitreise durch Siegen: Lebendige Stadtgeschichte hautnah erleben

(wS/si) Siegen 24.06.2024 | Historische Stadtführungen erwecken Siegens Vergangenheit zum Leben



Am Samstag, den 6. Juli 2024 um 14:30 Uhr startet ab Germania/Fissmeranlage die neue Stadtführung „Von Hökern, Krämern, Kaufmannsleut – Bäcker, Wirt und Lumpengeläut“. Diese Tour, liebevoll gestaltet von Ingrid Heinz, nimmt neugierige Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit Siegens. Mit einer Auswahl an alten Stadtansichten aus dem Kalender „Historische Momente“ (Vorländer Mediengruppe) entsteht vor den Augen der Teilnehmer das historische Handelszentrum rund um das Rathaus und die Germania.

Der etwa 90-minütige Rundgang thematisiert die Geschichte bekannter Siegener Kaufleute wie J.G. Reichwald, G. Fuchs und Montanus. Ein besonderes Highlight ist der Einblick in das Leben des Kolonialwarenhändlers J.P. Schuß, der mit seinem Werbeslogan „Trinke Kaffee mit Genuß, bei J.P. Schuß“ für Schmunzeln sorgt. Die Führung endet an der Bahnhofstraße, möglicherweise mit einer Pause auf der „Donge-Bank“.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 12 € und für Kinder (6-14 Jahre) 6 €. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Stadtmarketing Siegen GmbH unter der Telefonnummer (0271) 303-82822 oder per E-Mail an kn@visitsiegen.de. Der Anmeldeschluss ist Freitag, der 5. Juli 2024, um 16:00 Uhr.

Am Sonntag, den 7. Juli 2024 um 14:30 Uhr, geht es weiter mit dem Klassiker „Rund ums Krönchen“. Dieser informative und spannende Stadtspaziergang, geleitet von Frau Katja Nix, beginnt am Oberen Schloss. Die Führung beleuchtet die Geschichte des Schlosses und den Werdegang der Fürsten von Nassau-Oranien bzw. Nassau-Siegen. Der Weg führt zur Nikolaikirche und dem Rathaus, gibt Einblicke in die Altstadt und geht weiter über das Untere Schloss bis zur Martinikirche, dem ältesten Gebäude in Siegen.

Besonders erwähnenswert ist die Besichtigung der sonst verschlossenen Gruft des Fürsten Johann Moritz. Auch hier sind die Kosten für Erwachsene 10 € und für Kinder 5 €. Anmeldungen sind unter hallo@visitsiegen.de oder telefonisch unter 0271-303 82822 möglich. Anmeldeschluss ist Freitag, der 5. Juli 2024, um 16:00 Uhr.

Ein weiteres Highlight ist der Rundgang „Altes Handwerk – Flotte Sprüche“ am Sonntag, den 7. Juli 2024 ab 14:30 Uhr. Dieser Rundgang, geleitet von Ingrid Heinz, führt durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt und macht die Vergangenheit lebendig. Alte Handwerksberufe und ihre Spuren im heutigen Sprachgebrauch werden thematisiert. Fragen wie „Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben?“ oder „Was bedeutet es, ‚auf den Hund gekommen‘ zu sein?“ werden beantwortet.

Treffpunkt ist der Brunnen auf dem Marktplatz/Oberstadt. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 12 € und für Kinder (6-14 Jahre) 6 €. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Stadtmarketing Siegen GmbH unter hallo@visitsiegen.de oder telefonisch unter 0271-303 82822. Anmeldeschluss ist Freitag, der 5. Juli 2024, um 15:00 Uhr.

Diese Führungen bieten eine großartige Gelegenheit, Siegens reiche Geschichte auf unterhaltsame und informative Weise zu entdecken.

