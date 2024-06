Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der L512 im Bereich Olpe-Sondern

(wS/ots) Olpe 11.06.2024 | Am Sonntag, den 09.06.2024, um 01:24 Uhr, ereignete sich auf der L512 im Bereich Olpe-Sondern ein Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-Jähriger Olper mit seinem PKW die L512 in Richtung Olpe. Im Kurvenbereich, kurz vor dem Kreisverkehr Sonderner Kopf, geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW eines 27-Jährigen aus Attendorn und dessen 28-Jähriger Beifahrerin. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Insassen des entgegenkommenden PKW wurden schwerverletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 24-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Jedoch ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Alkoholisierung.

Aus diesem Grund wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallteam eingesetzt. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.