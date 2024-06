Volksbank in Südwestfalen eG würdigt drei herausragende Talente aus Fußball, Handball und Schwimmen

(wS/vo) Siegen 10.06.2024 | Unter den Mitgliedern und Kunden der Volksbank in Südwestfalen haben sich in diesem Jahr drei junge Sportler hervorgetan. Vergangene Woche trafen Volksbank-Bereichsleiter Markus Schäfer und sein Team die Talente Maja Jagielski aus Siegen, Diego Backes aus Werdohl und Paula Wiegold aus Dahle in der Hauptstelle in Lüdenscheid.

Bereits vor sechs Jahren wurde im Foyer der Bank in der Berliner Straße in Siegen die Volksbank-Galerie der Mitglieder-Talente ins Leben gerufen. Zu den bereits

18 Talenten aus den Reihen der Mitglieder und Kunden gesellen sich nun noch drei weitere: Diego Backes, Paula Wiegold und Maja Jagielski.

Alle drei Jugendlichen haben ihre Leidenschaft im Sport gefunden. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie wurden sie von Volksbankmitarbeitern Markus Schäfer, Sebastian Vogt und Manuel Wingendorf in Lüdenscheid für ihre beeindruckenden Leistungen ausgezeichnet.

„Durch die Volksbank-Galerie der Talente möchten wir unseren besonders begabten jungen Mitgliedern und Kunden eine besondere Würdigung zuteilwerden lassen, weil wir wissen, wieviel Engagement, wieviel Talent sie

einbringen“, sind sich Markus Schäfer, Sebastian Vogt und Manuel Wingendorf einig. „Diego Backes, Paula Wiegold und Maja Jagielski gehören zu den ausgewählten Talenten der Volksbank, die in ihren jeweiligen Bereichen

außergewöhnliche Leistungen erbracht haben.“ In die Volksbank-Galerie aufgenommen werden Jugendliche bis zu einem Alter von 20 Jahren, die sich in den Bereichen Sport, Musik, Kunst oder in einer mathematisch- naturwissenschaftlichen Disziplin besonders hervorgetan haben. Neben einem Förderpreis von jeweils 500 Euro erhielten die geehrten Talente auch Gutscheine für ein professionelles Fotoshooting.

Die 15-jährige Maja Jagielski begann früh mit dem Schwimmen und erwarb bereits bis zu ihrem 9. Geburtstag alle Schwimmabzeichen. Mit 8 Jahren nahm sie erfolgreich an Wettkämpfen teil, darunter internationale Wettkämpfe wie der Ezerié-Cup in Ungarn 2019. Zudem gewann sie zahlreiche Titel bei den Südwestfälischen und NRW-Jahrgangsmeisterschaften. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erzielte sie 2022 und 2023 persönliche Bestzeiten und nahm an der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin und der Deutschen Meisterschaft in Wuppertal teil. Auch eine Schulterverletzung hielt sie nicht auf, sodass sie Silber bei den NRW- Meisterschaften und mehrere Podiumsplätze bei den Kurzbahnmeisterschaften gewann. Bereits im vergangenen September wurde die 14-Jährige für ihre sportlichen Leistungen von der Stadt Siegen geehrt. Ihr Stammverein ist die Schwimmvereinigung Neptun Siegerland.

Diego Backes wechselte mit 7 Jahren von FSV Werdohl zu Bayer Leverkusen, wo sein Talent entdeckt wurde. Nach einem Jahr warb Borussia Dortmund ihn für drei Spielzeiten ab. Aufgrund mangelnder Spielzeit wechselte er zum TuS Plettenberg, wo er in der D-Jugend Bezirksliga spielte und sein Ehrgeiz wieder entfachte. Anschließend wechselte er zu Rot-Weiß Lüdenscheid und beeindruckte mit seinem fußballerischen Können so sehr, dass ihn Rot-Weiß Essen und Schalke 04 zum Probetraining einluden, was er jedoch ablehnte. Der junge Fußballer spielte in der U12 Kreisauswahl und wechselte dann zum FC Iserlohn, wo er in die Westfalenauswahl berufen wurde. Schließlich wechselte er zum SC Paderborn und wurde dort zum Führungsspieler der U15- Regionalmannschaft. Eine Berufung zur polnischen U15-Nationalmannschaft stand kurz bevor. Seit Juli 2023 ist der nun 15-jährige Diego Vertragsfußballer beim VFL Bochum und spielt in der U16-Abwehr. Dort hofft er auf Einsätze in der U17-Bundesliga.

Paula Wiegold begann mit 8 Jahren mit dem Handball – zunächst als Feldspielerin, bis der Wechsel ins Tor folgte. Sie spielte zunächst in Evingsen, bis sie 2019 zu den Sauerland Wölfen nach Menden wechselte. Mit ihrem Team schaffte es die 16-Jährige unter anderem in die Kreis- und Westfalenauswahl. 2022 nahm sie am Sauerlandcup teil, wo sie den BVB kennenlernte und zum Probetraining eingeladen wurde. Paula schloss sich Borussia Dortmund an und trainiert bis zu fünfmal wöchentlich in Hörde. Gemeinsam mit ihren Handballkolleginnen der B-Jugend gewann Paula den Deutschen Meistertitel. Nun hofft sie in der neuen Saison auf noch mehr Einsatzzeit. Sie besucht das Burggymnasium Altena und möchte dort ihr Abitur machen – und dann winkt vielleicht irgendwann die dritte Liga.

Mit diesen drei Talenten wächst die Volksbank-Galerie weiter und bietet jungen Menschen eine Plattform, um ihre herausragenden Fähigkeiten zu präsentieren. Unter www.vbinswf.de/Mitgliedschaft, in der Sparte „Mehr Wissen“ finden auch weitere Talente das Kontaktformular um sich für das Programm zu bewerben.