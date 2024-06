„We Shall Overcome – The History of Gospel“ – Eine musikalische Reise durch die Geschichte des Gospels

Wilnsdorf 04.06.2024 | Wer kennt sie nicht, die alten Spirituals wie „Amazing grace", „Wade in the water" oder „Hold on"?

Diese Spirituals waren Lieder, die von den versklavten Menschen auf den Baumwollfeldern des Südens gesungen wurden.

Aus diesen Traditionals entstand die Gospelmusik, die in den 1930er Jahren ihren Siegeszug antrat.

Die Gospel-Musik wurde nach der Veröffentlichung der Aufnahme von „O Happy Day“ durch die „Edwin Hawkins Singers“ im Jahr 1969 etablierter Bestandteil der weltweiten Popmusik.

Diese spannende Zeitreise, von den ersten Spirituals und danach den Anfängen der Gospelmusik bis hin zum heutigen Modern Gospel, möchten wir im Projekt „We shall overcome – The History of Gospel“ auf die Bühne bringen.

Dazu laden wir erfahrene Sängerinnen und Sänger herzlich ein, mit uns alte und neue Gospelsongs zu erarbeiten und sie als Projektchor in einem Konzert im März 2025 zur Aufführung zu bringen.

Sei dabei und melde dich an unter info@siegengospelchoir.de