Wenn Wasser zur Währung wird… Günter Wirtz gastiert mit Roman-Lesung in Neunkirchen

(wS/ne) Neunkirchen 11.06.2024 | Seinen aktuellen Roman „Kaskaden: Der Wolkensammler“ stellt Günter Wirtz am 18. Juni um 19:30 Uhr in der Bibliothek Neunkirchen vor.

„Der Wolkensammler“ spielt als Nachfolger des Romans „Die Behörde“ in einer dystopischen Zukunft, in der Wasser zu einem extrem kostbaren Gut geworden ist. Die wichtige Tätigkeit der angesehenen Wolkensammler, Wasser aus der Atmosphäre zu gewinnen, spielt eine zentrale Rolle in Alltag und Gesellschaft, denn das Überleben der Bevölkerung steht auf dem Spiel.

Inmitten dieses Szenarios macht sich ein junger Mann auf eine Reise, im Gepäck 16 Briefe seines vorstorbenen Vaters, die nach und nach Bedeutendes enthüllen…

Der Wilnsdorfer Autor Günter Wirtz zeichnet mit seiner Kaskaden-Trilogie ein packendes Bild einer möglichen Zukunft, die uns zum Nachdenken über unseren Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Bedeutung von Nachhaltigkeit anregt.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Bibliothek Neunkirchen.

Der Eintritt beträgt 4 Euro im Vorverkauf oder 5 Euro an der Abendkasse.

Bibliothekskundinnen und -kunden erhalten 1 Euro Ermäßigung.



