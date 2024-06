Zehn stolze Judominis glänzen mit großen Leistungen – Das neue Graduierungssystem macht’s möglich

(wS/jf) Siegen 13.06.2024 | Die Kleinsten der Judofreunde Siegen sind erst zwischen vier und sechs Jahre alt und trainieren in der Mini-Gruppe. Zehn von ihnen wurden jetzt von ihren Trainern Julian Peter und Bernd Stausberg auf die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel vorbereitet – und das erstmals in diesem jungen Alter, da es das neue Graduierungssystem des Deutschen Judobundes möglich macht. Gut vorbereitet präsentierten die Judo-Flöhe am Prüfungstag ihr Erlerntes und sind nun Träger des 8. Kyu-Grades. Fallen, Werfen und Halten gehörten zu den Aufgaben, aber auch die Begrüßung, welche die Judowerte Respekt, Wertschätzung, Höflichkeit und Ernsthaftigkeit verdeutlicht. Nach bestandener Prüfung bekamen Jan Locher, Lasse Krämer, Jakob und Ben Kronenberger, Latifa und Adam El Amrani, Benn Wölz, Henri Vohs, Maxim Cailim Ruder und Mats Reppel natürlich sofort den dazugehörigen Judogürtel umgebunden.

