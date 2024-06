Zweites Wein- und Pizzafest in Wilnsdorf: Kulinarische Köstlichkeiten für den guten Zweck am 22. Juni

(wS/wf) Wilnsdorf 08.06.2024 | Wielands Freunde e.V. freut sich, die zweite Ausgabe des Charity Wein- und Pizzafestes anzukündigen, die am 22. Juni 2024 im traditionsreichen Backes in Wilnsdorf stattfinden wird.

Ab 12 Uhr können sich Besucher auf eine Auswahl an feinen Weinen und köstlicher Pizza direkt aus dem historischen Backes-Holzofen freuen. Neu in diesem Jahr sind erfrischendes Eis am Nachmittag und eine Liveband am Abend, die das Fest musikalisch untermalen wird.

Das Fest, das im letzten Jahr eine Spende von 4000€ erzielte, unterstützt dieses Jahr erneut bedürftige Kinder und lokale Hilfsprojekte. Die Einnahmen werden gleichmäßig zwischen der Weihnachtsaktion des Round Table Siegen und dem Ökumenischen Netzwerk Wilnsdorf aufgeteilt. Diese Organisationen widmen sich der Unterstützung kranker Kinder im Kinderkrankenhaus Siegen sowie der Flüchtlingshilfe und der Wilnsdorfer Tafel.

Dr. Rojin James, aktives Mitglied des Round Table Siegen, erklärt: „Es ist enorm wichtig, dass wir den Kindern und bedürftigen Familien nicht nur während der Feiertage, sondern das ganze Jahr über zur Seite stehen. Jede Spende hilft uns, diese kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten und macht einen realen Unterschied im Leben der Menschen.“

Philipp Markowski, Vorsitzender des Wielands Freunde e.V., ergänzt: „Wir sind erfreut über die Resonanz auf unser erstes Fest und dankbar für die Möglichkeit, unsere Aktivitäten weiter auszubauen. Wir laden alle herzlich ein, dieses besondere Event zu genießen und dabei Gutes zu tun.“

Der Eintritt ist kostenlos, und alle sind herzlich willkommen, dieses Fest zu erleben, das nicht nur den Gaumen verwöhnt, sondern auch das Herz erwärmt.

Über Wielands Freunde e.V.:

Der Wielands Freunde e.V. ist ein Verein, der sich durch Veranstaltungen und Aktivitäten für die Unterstützung bedürftiger Menschen in der Region einsetzt.

Über das Ökumenische Netzwerk Wilnsdorf:

Dieses Netzwerk fördert die Integration und Unterstützung von Flüchtlingen sowie die Arbeit der lokalen Tafel und spielt eine wesentliche Rolle in der sozialen Unterstützung der Gemeinde Wilnsdorf.