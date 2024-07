120 Jahre Möller-Dampfmaschine im Technikmuseum Freudenberg

(wS/tm) Freudenberg 17.07.2024 | Die einzige sich bewegende Dampfmaschine weit und breit steht im Technikmuseum Freudenberg. Sie hat in diesem Jahr Geburtstag und wird 120 Jahre alt. Am 28. Juli dreht sich alles um diese Maschine. Wir zeigen unseren neuen Kurzfilm über die Dampfmaschine und erläutern an Ort und Stelle die Funktion der Maschine, die heute nicht mehr mit Dampf, sondern von einem Elektromotor angetrieben wird.

Dampfmaschinen haben die Menschen schon immer fasziniert.

Wir können heute kaum noch die Bedeutung der Dampfmaschine für die industrielle Entwicklung nachvollziehen, doch sollten wir uns erinnern, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts jede größere Leim- Leder- und Filzfabrik in Freudenberg eine Dampfmaschine zum Antrieb der Arbeitsmaschinen besaß. In der Leim- und Filzindustrie arbeitete die Dampfmaschine besonders wirtschaftlich, weil der Abdampf zusätzlich für die Produktion genutzt werden konnte.

Dieser Sonntag steht ganz unter dem Motto „ Alles bewegt sich“. In der großen Maschinenwerkstatt klatschen die Riemen und nebenan hämmert der Schmied auf glühendem Eisen.

Die Kinder können an diesem Tag selbst eine Modelldampfmaschine anheizen und laufen lassen. Auf der Aktionsfläche des Museums im Außenbereich läuft eine einen Meter großes Dampfmaschinenmodell mit Dampf!

Die Gartenbahn dreht mit Kindern und Erwachsenen ihre Runden und auf der Empore bewegen sich die vielen Attraktionen der Modell-Kirmes. Im Außerschulischen Lernort können Kinder interessante und spannende Objekte gestalten. siehe auch Hinweis unter den Ferienspielen „Werken und Basteln für Kinder“.