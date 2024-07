Aktion „Siegerlandhütte 800“ erfolgreich gestartet: Mitglieder und Partnersektion leisten großartigen Einsatz

(wS/dav) Siegen 05.07.2024 | Dank des unermüdlichen Arbeitseinsatzes von Mitgliedern der Sektion Siegerland und der Unterstützung durch die Bergfreundinnen und Bergfreunde der Partnersektion Günzburg konnten die in jedem Jahr erforderlichen Reparatur- und Verschönerungsarbeiten unter der Leitung von Vorstandsmitglied Hubert Farnschläder zeitgerecht abgeschlossen werden, so dass die Eröffnung der Hüttensaison planmäßig am 28. Juni erfolgen konnte.

Trotz der in diesem Jahr noch zahlreich auf den Zugangswegen vorhandenen Schneefelder waren am Eröffnungstag auch schon die ersten Gäste da. Ullrich Georgi, Mitglied des Siegener Sektionsvorstandes, hatte es sich nicht nehmen lassen, den „Startschuss“ für die Aktion „Siegen hoch 800“ selbst zu übernehmen und die 800 Höhenmeter vom Startpunkt bei „Fiegl’s Hütte“ bis zur Siegerlandhütte zurückzulegen.

Auf der Hütte wurden ihm und Hubert Farnschläder die ersten Medaillen, die Anstecker und die T-Shirts vom Hüttenwirt Raimund Gritsch (Bild von links: Raimund Gritsch, Ullrich Georgi, Hubert Farnschläder) überreicht.

Ein Bergsteigerpaar aus Siegen war an dem Eröffnungstag ebenfalls auf die Hütte gekommen, ohne Kenntnis von der Aktion zum 800ten Geburtstag der Stadt Siegen zu haben. Beide fanden die Idee so gut, dass sie sich spontan entschlossen, die Anmeldung dafür direkt auf der Hütte vorzunehmen. Auch das ist also möglich.

Trotz der Schneelage ist der Weg durch das Windachtal bis zur Hütte problemlos zu bewältigen und es ist zu erwarten, dass bis Mitte Juli der Schnee bis auf wenige Reste verschwunden ist. Was im Augenblick noch nicht möglich ist, sind die Übergänge zu den benachbarten Hütten, da sollte man in jedem Fall auf die Ratschläge des Hüttenwirts hören und sich nicht unnötig in Gefahr begeben.

„Ich bin ziemlich sicher, dass wir unser Ziel: 800 Bergfreundinnen und Bergfreunde aus dem Siegerland in dieser Saison auf die Hütte zu bringen, erreichen und so unseren Beitrag zum Stadtjubiläum leisten werden“, so Ullrich Georgi nach der Rückkehr aus den Bergen.

Bericht: Ullrich Georgi – Foto: Hubert Farnschläder

