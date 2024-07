Brand im Waldstück „Eisenhardt“ – Kripo vermutet Brandstiftung

(wS/ots) Siegen 15.07.2024 | Am späten Sonntagabend (14.07.2024) wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Waldgebiet in Siegen-Eisern gerufen.

Als die Polizeibeamten gegen 22:40 Uhr in dem Waldstück „Eisenhardt“ eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Ein Holzscheit sowie ein weiterer Stapel von Holzstämmen hatten zuvor Feuer gefangen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren, dreistelligen Betrag.

Die Polizei geht nach ersten Einschätzungen von Brandstiftung aus.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat der Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Symbolfoto