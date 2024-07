Büchertaschen bemalen für Kinder ab sieben Jahren

(wS/si) Siegen 02.07.2024 | Einfachen Stofftaschen zu neuem Glanz verhelfen, sie kreativ und bunt gestalten! Am 11. Juli 2024 haben Kinder ab sieben Jahren die Möglichkeit, in der Stadtbibliothek einfache Stofftaschen in farbenfrohe Kunstwerke zu verwandeln. Um 16.00 Uhr können die jungen Künstler und Künstlerinnen ihre Ideen mit Stofffarbe umsetzen und so eine ganz persönliche Büchertasche für den nächsten Bibliotheksbesuch gestalten oder ein individuelles Geschenk kreieren.

Die Stadtbibliothek stellt alle notwendigen Materialien zur Verfügung, darunter Stofftaschen, Pinsel und Farben. Wer möchte, kann auch eigene Stofftaschen zum Bemalen mitbringen. Die fertigen Kunstwerke können dann Zuhause mit dem Bügeleisen fixiert werden, um die Farben haltbar zu machen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde.

Wir freuen uns auf viele kreative Köpfe und einen Nachmittag voller Farbe und Fantasie!