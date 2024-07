Die Tagespflege Bethanien Alchen feiert am 10. August Sommerfest und Tag der offenen Türe

(wS/dia) Freudenberg 23.07.2024 | Die Tagespflege Bethanien Alchen, Am Nöchel 5, 57258 Freudenberg-Alchen, feiert am 10. August 2024 von 11 bis 16 Uhr ein Sommerfest. Das Fest richtet sich an Gäste, Angehörige, Freunde, Nachbarn, Mitarbeitende und alle interessierten Freudenberger.

Köstlichkeiten vom Grill, buntes Programm und eine „besondere“ Tombola

Für das leibliche Wohl sorgen die Mitarbeitenden der Tagespflege mit Köstlichkeiten vom Grill, einem Salatbuffet sowie Kaffee und Kuchen. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und Musik, sowie eine „besondere Tombola“. Darüber hinaus wird das Konzept der Tagespflege erläutert und es gibt die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu besichtigen.

Eventuelle Barrieren und Hemmschwellen abbauen

„Wir möchten zu unserem Sommerfest Menschen dazu einladen, uns und unsere Arbeit kennenzulernen und dabei eventuell existierende Barrieren oder Hemmschwellen abbauen“, erläutert Julia Bittenbinder, Leiterin der Tagespflege in Alchen. „Unser Angebot ist wichtig für die Pflegelandschaft, weil wir pflegende Angehörige entlasten, indem wir Ihnen eine kleine Auszeit von dem oftmals herausfordernden Pflegealltag bieten. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen alles, was einen guten Tag ausmacht: Förderung, Gemeinschaft und eine liebevolle, familiäre Atmosphäre.“