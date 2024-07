Dr. Christian Wüst wechselt in die Radiologie der DRK-Kinderklinik Siegen und des mvz Wellersberg

(wS/drk) Siegen 02.07.2024 | Der junge Facharzt für Radiologie, Dr. Christian Wüst, hat zum 01.07. seine neue Position in der radiologischen Abteilung im mvz Wellersberg und der DRK-Kinderklinik Siegen angetreten. Der 41-jährige Spezialist ergänzt nach mehreren Stationen in Kliniken der Region nun das Team der neu aufgestellten Radiologie an der Siegener Kinderklinik. Zusammen mit Dr. Ernst-Ludwig Kretschmer wird die radiologische Abteilung sukzessiv ausgebaut und kann so zukünftig mehr Termine in allen vier Bereichen der Bildgebung anbieten.

„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Wüst unser Team der Radiologie nun ergänzt. So können wir nach den vielen Investitionen in die Räumlichkeiten und die Technik auch auf fachärztlicher Seite dafür sorgen, die unterschiedlichen radiologischen Leistungen hier auszubauen“, freut sich Klinikgeschäftsführer Carsten Jochum. Markus Pingel, Ärztlicher Direktor der DRK-Kinderklinik Siegen ergänzt: „Schön zu sehen, dass wir dank des Ausbaus unseres Leistungsangebotes und der neuen Technik junge Kollegen wie Dr. Wüst für uns gewinnen können.“

Die beiden Radiologen können zusammen mit dem Team aus MTRAs und MFAs nun sowohl für Kinder als auch Erwachsene über das mvz Wellersberg Röntgen- Durchleuchtungs-, CT- und MRT-Bilder mit den neuesten Geräten unter Minimierung der Strahlenbelastung erstellen und damit optimale diagnostische Fakten für viele Krankheitsbilder liefern.

„Mit der neuen Perspektive in einer der modernsten radiologischen Abteilungen der Region beginnt auch für mich ein neuer Karriereschritt, auf den ich mich freue“, so Dr. Wüst zum Antritt bei der herzlichen Begrüßung im MVZ der Kinderklinik.

Das Team der Radiologie heißt den neuen Radiologen Dr. Christian Wüst willkommen. Von links: Carsten Jochum, Angie Bieneck, Damaris Knauf, Dr. Christian Wüst und Dr. Ernst-Ludwig Kretschmer

