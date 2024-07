E-Bike brennt in Tiefgarage in Kreuztal – Zeugen gesucht – Tiefgarage bleibt vorerst gesperrt

(wS/ots) Kreuztal 01.07.2024 | Am frühen Samstagabend (29.06.2024) kam es zu einem Brand in einer Tiefgarage in Kreuztal.

Gegen 18:10 Uhr wurden Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in eine Tiefgarage im „Ziegeleifeld“ gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich eines Pedelecs aus, das sich auf einem Fahrradträger befand.

Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen mittleren, fünfstelligen Bereich.

Die Tiefgarage wurde durch die Einsatzkräfte geräumt und bleibt vorerst gesperrt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Brandermittler haben am heutigen Vormittag (01.07.2024) den Brandort in Augenschein genommen und einen Sachverständigen informiert, der die Örtlichkeit im Laufe der Woche begutachtet.

Das Kriminalkommissariat in Siegen bearbeitet den Fall und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

