Einbruch in Geschäftshaus – zwei Täter festgenommen

(wS/ots) Siegen 03.07.2024 | Am frühen Mittwochmorgen (03.07.2024) ist es zu einem Einbruch in ein Geschäftshaus in Siegen gekommen.

Gegen 01:00 Uhr wurden Polizisten in den Gebäudekomplex in der Heeserstraße gerufen, indem es bereits in der Vergangenheit zu mehreren Einbrüchen kam.

Angeblich sollten sich die Einbrecher noch in dem Objekt befinden, welche sich zuvor Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Die Einsatzkräfte, die zum Teil zu diesem Zeitpunkt in der Innenstadt unterwegs waren, trafen bereits zwei Minuten nach Anrufbeginn vor Ort ein. Die Polizisten konnten feststellen, wie zwei männliche Personen das Geschäftshaus durch einen Nebeneingang verließen. Die Beamten hielten die Männer an und kontrollierten sie. Beide gaben an, dass sie gerade aus einem in dem Gebäudekomplex befindlichen Fitnessstudio kommen würden. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass die zwei Tatverdächtigen mehrere Schichten von T-Shirts und Pullovern einer bestimmten Bekleidungsmarke am Körper trugen. Diese Kleidung wurde nach jetzigen Erkenntnissen zuvor aus einem Lagerraum in dem Gebäudekomplex entwendet. Zudem konnten zwei Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Bisherigen Ermittlungen zu Folge sind die Täter aus dem zugänglichen Eingangsbereich gewaltsam in die weitere Gebäudebereiche vorgedrungen.

Die beiden 33- und 36-Jährigen Einbrecher wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache nach Siegen gebracht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Ein Gegenstand der weiteren Ermittlungen wird die Frage sein, inwieweit die beiden Männer auch für weitere Taten in Frage kommen und diese ihnen beweiskräftig zugeordnet werden können. Diese Ermittlungen laufen aber noch.

Der 36-Jährige wird aufgrund des Haftbefehls dem Haftrichter vorgeführt und muss anschließend in die JVA. Der 33-Jährige Mittäter ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.