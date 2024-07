Einfach und bequem: Digitales Parken am Stilling ohne Ticket

(wS/dia) Siegen 25.07.2024 | Besucher und Patienten können ihr Auto inzwischen auf vier Parkplätzen am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen ticketlos parken. Zwei weitere Parkplätze sollen folgen. Möglich macht das digitale Parken das System von „Peter Park System“ aus München. Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt durch die „Mobility Hub Parkservice GmbH“ aus Grünwald.

Bei der schrankenlosen Einfahrt auf einen der vier Parkplätze erfasst das System datenschutzkonform per Scan Kennzeichen und Parkdauer. An den grünen Bezahlautomaten müssen Besucher und Patienten jetzt nur noch das Kennzeichen ihres Wagens eingeben, den Betrag in bar mit Münzen, per Karte oder via App bezahlen und können dann binnen 15 Minuten ebenso schrankenlos wieder ausfahren. Eine Stunde Parken kostet 1,50 Euro, der Tageshöchstsatz beträgt 12 Euro. Das Diakonie Klinikum hat in den vergangenen Jahren mit dem Bau von weiteren Parkplätzen mehrfach auf die angespannte Parkraumsituation reagiert. In der Summe stehen dort nun inklusive der von der Stadt Siegen bewirtschafteten Plätze direkt an der Wichernstraße mehr als 900 Stellplätze zur Verfügung.