Erfolgreiche Fussballschule des 1. FC Köln in Eiserfeld Neuauflage im Jahr 2025 geplant

(wS/fc) Siegen 10.07.2024 | Der 1. FC Köln und die JSG Eiserfeld-Eisern veranstalteten Mitte Juni im Eiserfelder Helsbachtal eine erfolgreiche Fußballschule. Rund 60 fußballbegeisterte Kinder nahmen an diesem Event teil und wurden von fünf erfahrenen Trainern des 1. FC Köln professionell betreut und trainiert.

Die Trainingseinheiten waren abwechslungsreich und auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder abgestimmt, wodurch sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Spieler sowie Torhüter auf ihre Kosten kamen. Teamgeist und Fairplay wurden neben dem Training großgeschrieben.

Die Veranstaltung wurde tatkräftig von zehn Helfern der JSG Eiserfeld-Eisern unterstützt, die sich um das leibliche Wohl der Teilnehmer während der Trainingstage kümmerten und so die Organisation rund um das sportliche Geschehen sicherstellten. Durch ihren Einsatz sorgten die Helfer dafür, dass es den Kindern und Trainern an nichts mangelte, und trugen so zu einer durchweg positiven Atmosphäre bei.

Insgesamt war die Fußballschule eine rundum gelungene Veranstaltung, die sowohl bei den jungen Teilnehmern als auch bei den Organisatoren und Helfern auf großen Zuspruch stieß.

Solche Events stärken nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten der Kinder, sondern fördern auch das Gemeinschaftsgefühl und den Spaß am Sport.

Eine Neuauflage für das kommende Jahr 2025 ist bereits in Planung, sobald die finalen Termine feststehen wird über die Ausrichtervereine informiert.

Gruppenfoto mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fussballschule Heinz Flohe des 1. FC Köln mit den Trainern.

Foto: FC Eiserfeld e.V.