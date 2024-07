Feuerwehreinsatz auf der Hüttentalstraße: PKW-Brand sorgt für Verkehrschaos zwischen Kreuztal und Siegen

(wS/red) Kreuztal 03.07.2024 | Am heutigen Mittwoch mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegen kurz vor 12 Uhr mittags zu einem Einsatz auf der Hüttentalstraße (HTS) zwischen Buschhütten und Geisweid ausrücken. Ein PKW der Marke Mercedes stand hier im Vollbrand. Die Polizei sperrte die Hüttentalstraße bei der Abfahrt Buschhütten und leitete den Verkehr Richtung Geisweid, Weidenau und Siegen in Buschhütten von der HTS ab.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Die Fahrerin konnte den PKW selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt die Brandursache.

Aufgrund der Löscharbeiten, auslaufender Betriebsstoffe und anschließender Reinigungsarbeiten musste die HTS jedoch für längere Zeit gesperrt werden. Auch die Gegenfahrbahn von Siegen in Richtung Kreuztal musste wegen der enormen Rauchentwicklung zeitweise komplett gesperrt werden.

Gegen 13:25 Uhr hatte der Abschleppdienst den ausgebrannten Mercedes geladen und von der Einsatzstelle entfernt. Da die Fahrbahn aufgrund des Einsatzes extrem verschmutzt war, musste ein Spezialunternehmen die Fahrbahn gründlich reinigen. Die HTS konnte erst gegen 14:11 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Durch die sogenannte „Umweltspur“ kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere zwischen Geisweid und Weidenau, was zu einem großen Stau führte. Auch zahlreiche Lastkraftwagen, die aufgrund des Einsatzes von Buschhütten in Fahrtrichtung Siegen unterwegs waren, standen auf der Geisweider Straße still. Zeit ist Geld – auch für Unternehmen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die wirtschaftlichen Folgen der Umweltspur sind hierbei nicht zu unterschätzen, und es bleibt zu hoffen, dass diese Verkehrsbehinderung schnellstmöglich rückgebaut wird.

Positiv zu erwähnen ist, dass die Rettungsgasse von den Verkehrsteilnehmern vorbildlich gebildet wurde, sodass die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr mühelos an die Einsatzstelle gelangen konnten, um schnelle Hilfe zu leisten.

Der Brand auf der HTS hatte gravierende Auswirkungen auf den Verkehr. Die Zufahrt zur HTS in Kreuztal war bereits von großem Verkehrsaufkommen betroffen, was auch im Stadtgebiet von Kreuztal zu erheblichen Verzögerungen führte. Besonders von Fellinghausen in Fahrtrichtung Kreuztal kam es zu langen Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer.

Update: Aufgrund verschiedener Nachfragen: Das ausgebrannte Fahrzeug war KEIN E-AUTO!

Feuer auf der Hüttentalstraße: PKW-Brand sorgt für Verkehrschaos zwischen Kreuztal und Siegen

Foto & Film: Andreas Trojak / wirSiegen.de

