Gemeinde Burbach investiert erneut in die Zukunft ihrer Feuerwehr – Neues HLF 20 bei der Einheit Lippe in Dienst gestellt

(wS/bu) Burbach-Lippe 17.07.2024 | Die Freude war ihm anzumerken, als der Einheitsführer der Löscheinheit Lippe, Brandinspektor Ingo Petri, dieser Tage zahlreiche Gäste im Feuerwehrgerätehaus Lippe zur Indienststellung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges begrüßen konnte, unter ihnen Bürgermeister Christoph Ewers, den neuen Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Thorsten Schneider, Vertreter aus Rat und Verwaltung, den Ortsvorsteher von Lippe Michael Abt, Pfarrer Rainer Klein, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Dirk Höbener, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Siegen-Wittgenstein, Rainald Thiemann, zahlreiche Abordnungen der benachbarten Löscheinheiten sowie die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Lippe.

In seiner kurzen Ansprache ging Bürgermeister Christoph Ewers auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des neuen HLF 20, welches damit ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 2002 und einen Rüstwagen aus dem Jahr 1989 ersetzt. „Es ist gut, auf der Lippe solch ein Fahrzeug zu haben“, so Bürgermeister Ewers. Mit der Beschaffung dieses Fahrzeuges erfülle die Gemeinde die Zusagen und auch die Verpflichtungen, die im Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Burbach niedergeschrieben seien. Er dankte der Einheit Lippe, dass sie die personellen Voraussetzungen geschaffen habe, damit man ein solches Fahrzeug, das rund eine halbe Million Euro gekostet habe, dort stationieren könne. Nachdem Bürgermeister Ewers den Schlüssel an den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach Thorsten Schneider übergeben hatte, konnte dieser von den Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Fahrzeuges berichten. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie sei es sehr schwierig gewesen, überhaupt an ein Fahrgestell für ein solches Feuerwehrfahrzeug heranzukommen. Umso erfreuter sei man gewesen, dass sich bei dem Aufbauhersteller, der Firma Rosenbauer, die Gelegenheit ergeben hätte, ein Vorführfahrzeug übernehmen zu können. Schneider sagte, dass die Beschaffung des Fahrzeuges nicht nur eine große Investition für die Einheit Lippe sei, sondern auch eine große Investition in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burbach. Nachdem Einheitsführer Ingo Petri den symbolischen Fahrzeugschlüssel aus den Händen von Thorsten Schneider erhalten hatte, bedankte er sich bei Rat und Verwaltung der Gemeinde Burbach für das große Vertrauen, dass sie mit dieser Anschaffung in die Einheit Lippe gesetzt hätten.

Im Anschluss an die Schlüsselübergabe las Pfarrer Rainer Klein aus der Bibel das „Gleichnis vom barmherzigen Samariter“ und er verglich das neue Fahrzeug mit dem Esel, auf dem der barmherzige Mann aus Samarien dahergeritten kam, um einem fremden Menschen zu helfen. Pfarrer Klein betonte, dass das neue Fahrzeug gut dafür sei, dass die Lipper Kameradinnen und Kameraden anderen Menschen helfen könnten, dass aber die Menschen selbst, die helfen wollen und können, das Wichtigste seien. Als Symbol für seine Worte überreichte er Einheitsführer Ingo Petri einen kleinen Stoffesel.

Bei dem neuen HLF 20 handelt es sich um ein Fahrzeug auf einem MAN Fahrgestell mit Automatikgetriebe MAN TipMatic und Allradantrieb sowie einer Rückfahrkamera. Der feuerwehrtechnische Aufbau wurde von der Firma Rosenbauer in Luckenwalde in der AT (Advanced Technology) 3 Facelift-Bauweise ausgeführt, die Beladung des Fahrzeugs lieferte die Firma Giebeler aus Neunkirchen. Damit verfügt das Fahrzeug über die neuesten technischen Möglichkeiten zur Brandbekämpfung, zur technischen Hilfeleistung und zur Erstversorgung verletzter Personen.

Neben einem fest eingebauten Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 2000 Litern findet sich auch ein 120 Liter Schaummitteltank mit einem automatischen Zumischsystem. Um auch bei Dunkelheit sicher arbeiten zu können, wurde das Fahrzeug mit einer Umfeldbeleuchtung für den Nah- und Fernbereich, sowie mit einem Lichtmast mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet. Ein Powermoon in LED- Technik sorgt zusätzlich für Flexibilität bei der Ausleuchtung der Einsatzstelle. Für die

technische Hilfeleistung stehen Rettungszylinder, Rettungsschere, Spreizer, Pedalschneider und das Abstützsystem Paratech zur Verfügung. Eine Einpersonen- Schlauchhaspel, eine Einpersonen-Verkehrsabsicherungshaspel, eine Tegernsee Tauchpumpe, ein Hochleistungslüfter sowie ein Notfallrucksack mit AED (Automatisierter externer Defibrillator) vervollkommnen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die dieses Fahrzeug bietet. Insgesamt investierte die Gemeinde Burbach für die Neuanschaffung des Fahrzeuges, sowie für die Beladung rund 530.000 Euro.

An dem Fahrzeug zeigt sich noch ein Detail, dass einzigartig sein dürfte. Da die Planungen zur Beschaffung des Fahrzeugs noch in enger Zusammenarbeit mit dem im Januar unerwartet verstorbenen ehemaligen Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, durchgeführt wurden, wollten die Lipper Kameradinnen und Kameraden an ihn erinnern. So ziert nun der Schriftzug seiner Unterschrift die Stoßstange des neuen HLF 20.

Eine besondere Überraschung hatte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Siegerland-Wittgenstein Rainald Thiemann im Gepäck. So zeichnete er Horst Petri, langjähriger stellvertretender Löschzugführer in Lippe und ebenfalls langjähriger stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, mit der goldenen Verbands-Ehrennadel mit Kranz aus und dankte ihm für seine engagierte Mitarbeit im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes.

v.l. Horst Petri und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Rainald Thiemann bei der Ehrung



v.l. Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Horst Petri, Bürgermeister Christoph Ewers und Einheitsführer Ingo Petri bei der Schlüsselübergabe



Das neue HLF 20

Bericht und Fotos: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach

