Großeinsatz der Polizei in Siegen: Verletzte mit Stichverletzungen nach Streit am Kölner Tor

(wS/red) Siegen 06.07.2024 | Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr prägten mehrere Streifenwagen der Polizei, Rettungswagen und ein Notarzt das Stadtbild von Siegen rund um den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und durchkämmte die Bahnhofstraße. Zeitgleich waren Streifenwagen auch in der Europastraße (der ehemaligen Hindenburgstraße) und am Kölner Tor zu finden.

Nach ersten Informationen, die unserer Redaktion von wirSiegen.de vorliegen, kam es in der Straße Kölner Tor zu einem Streit unter mehreren Personen, der für zwei Männer im Alter von 17 und 23 Jahren mit Stichverletzungen endete. Die Verletzten mussten nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Im Laufe der schnellen Ermittlungen der Polizei konnte ein mutmaßlicher Täter in Tatortnähe festgenommen werden. Im Bereich des ZOB am Siegener Bahnhof war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und führte dort im Rahmen der Ermittlungen erste Zeugenbefragungen durch.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!