Hier spielt die Musik: Neues Blech für schöne Töne!

(wS/vo) Netphen 24.07.2024 | Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen hat mithilfe von Crowdfunding Geld für neue Instrumente gesammelt. Zur großen Freude der Vereinsmitglieder beteiligten sich fast 200 Unterstützer an

der Spendenaktion und sammelten rund 6.000 Euro für Nachwuchsmusiker.

Auch die Volksbank steuerte einen Teil bei. In Netphen besuchten die Vereinsmitglieder Volksbank-Teilmarktleiter Michael Mockenhaupt.

Die musikalische Nachwuchsförderung ist für den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen Herzensangelegenheit. Gleich zwei aufeinander aufbauende Nachwuchsorchester gibt es im Verein, in denen unter 30-Jährige üben, im Ensemble zu spielen. Sie treten zusammen mit den „Großen“ auf eigenen Konzerten, bei Schützenfesten, in der Kirche und natürlich bei der Feuerwehr auf. Über diese Gruppen hinaus, umfasst das gesamte sinfonische Blasorchester rund 60 Musiker, fast die Hälfte davon unter 30 Jahren. „Wir leben Tradition, Kultur und Gemeinschaft. Es ist einfach ein großartiges Miteinander im Verein“, erklärte zweiter Vorsitzender Lukas Geffert. Und um das weiterzuführen, sollen neue Instrumente angeschafft werden. „Blasinstrumente können schon mal teuer sein und wir möchten nicht, dass jemand dadurch abgehalten wird ein Instrument zu lernen“, sagte erste Vorsitzende Alexandra Weth.

3.000 Euro hatte sich der Musikzug erhofft und über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen einen Aufruf gestartet. Mit vollem Erfolg, wie sich zeigte. Fast 200 Spendeneingänge verzeichnete die Plattform von März bis Juni. Für jede Spende legte die Volksbank noch einmal fünf Euro drauf und gab zusätzlich eine Anschubfinanzierung von zehn Prozent der gewünschten Summe. Insgesamt 1.190 Euro. So kamen am Ende 6.185 Euro zusammen.

„Es ist ein tolles Gefühl, so viele Unterstützer zu haben. Das bestätigt uns inunserer Vereinsarbeit“, freute sich Weth. Durch die große Spende können nun nicht nur Neuanschaffungen getätigt, sondern auch ältere Instrumente generalüberholt werden.

Zusammen mit Jugendleiterin Mareen Mantai und Jugendsprecher Moritz Bruch besuchten Weth und Geffert die Volksbank in Netphen. Auch Jungmusikerin Mathilda und ihr Musikkollege Leonard waren dabei.

Michael Mockenhaupt, Volksbank-Teilmarktleiter, begrüßte die Vereinsmitglieder und überreichte Ihnen den symbolischen Spendenscheck: „Einfach toll, dass sich so viele Leute für den Verein einsetzen. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. So wird auch im Zeitalter von Computerspielen und Sozialen Medien eine wichtige Tradition für den Nachwuchs bewahrt. Das unterstützen wir von der Volksbank sehr gerne.“

Wer sich für den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen interessiert und auch ein Instrument lernen möchte, der kann sich unter www.musikzug-netphen.de informieren. Ob jung oder jung geblieben, jeder ist willkommen.

Weitere Informationen zum Projekt:

https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/neues-blech-fuer-schoene-toene

Über „Viele schaffen mehr – Crowdfunding“

Viele Vereine oder gemeinnützige Organisationen suchen nach Möglichkeiten, Projekte trotz mangelnder finanzieller Ressourcen zu realisieren. Dabei kann die Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen eG unterstützen.

Unter dem genossenschaftlichen Motto „Viele schaffen mehr“ kann sich jeder daran beteiligen, Vereinsprojekte finanziell auf die Beine zu stellen. Bei dieser Form der Schwarmfinanzierung spendet die Volksbank pro Spende fünf Euro als Co-Funding Anteil. Hinzu kommt eine Anschubfinanzierung von zehn Prozent der Summe. Seit Projektstart hat die Volksbank so bereits rund 190.000 Euro für lokale Projekte gespendet. Insgesamt wurden für 142 Projekte ca. 940.000 Euro über die Plattform gesammelt. (Stand Juli 2024). Vereine, die ebenfalls ein Projekt realisieren wollen, können sich unter www.viele-schaffen-mehr.de/vbinswf oder beim Volksbank-Team weiter informieren.

v.l.n.r.: Alexandra Weth (1. Vorsitzende des Vereins), Leonard Weth, Michael Mockenhaupt (Volksbank-Teilmarktleiter), Mathilda Litz, Lukas Geffert (2. Vorsitzender des Vereins), Mareen Mantai (Jugendleiterin) und Moritz Busch (Jugendsprecher)