Keine Langeweile in den Sommerferien – Kinder- und Jugendbüro bietet umfangreiches Ferienangebot an

(wS/hi) Hilchenbach 02.07.2024 | Zusammen mit verschiedenen Vereinen und Institutionen hat das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach ein buntes Ferienprogramm erstellt. Gleich zu Beginn der

Sommerferien startet traditionell der Hilchenbacher Bauspielplatz im „Alten Rathauspark“ in Hilchenbach. Das Motto in diesem Jahr lautet „Jahrmarkt und Attraktionen“ und hat für 100 Kinder zwischen sieben und 13 Jahren einiges zu bieten. Leider sind aktuell nur noch Plätze auf der Warteliste möglich.

Wenige freie Plätze gibt es noch für die Sommerfreizeit nach Grömitz an der Ostsee. Vom 5. bis 14. August können sich die Kinder und Jugendlichen vom Alltagsstress erholen und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten am Meer genießen. Aufgrund der Zimmerverteilung sind jedoch nur noch Plätze für zwei männliche Teilnehmer frei.

Doch auch in Hilchenbach gibt es viel zu erleben. Bei der Familienveranstaltung „Kochen wie im Mittelalter“ am 17. und 18. Juli zeigt Förster Bernward Kamps Kindern ab acht Jahren und ihren Eltern wie man über offenem Feuer kocht. Bunt und kreativ wird es beim Workshop Acrylmalerei am 17. Juli und bei Handmade – Deko-Holzhäuser am 24. Juli.

Ebenfalls am 24. Juli bietet die Stadtbücherei Hilchenbach den abenteuerlichen Bastelnachmittag „Bücherei Unterwasser“ an. Dabei werden Geschichten von Fischen und Seeungeheuern vorgelesen, anschließend können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen etwas Schönes dazu basteln.

Gleich mehrere Aktivitäten finden am Kulturgut Schrabben Hof in Silberg statt. Dort können Kinder beispielsweise am 11. August aus selbst gesammelten Blättern Naturfarben herstellen und Bilder malen oder 14. August Regenmacher basteln.

Theater, Gesang, Tanz und Zauberei – der KinderKulturSommer auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg lässt in diesem Jahr keine Wünsche offen. Der Gebrüder-Busch-Kreis hat sich für Familien mit Kindern ab vier Jahren ein tolles und abwechslungsreiches Programm überlegt. Das Puppentheaterstück „Trockenschwimmer“ am 28. Juli, das Mini-Musical „Josi und seine Freunde“ am 4. August und die mitreißende Akrobatik- und Theatershow „bagage“ am 11. August versprechen beste Unterhaltung. Die Veranstaltungen sind allesamt kostenlos, um eine Hutspende wird jedoch gebeten.

Sportlich wird es am 1. und 2. August mit TeamJOKER im Hochseilgarten, der „Rote-Söckchen-Fußballwoche“ vom 12. bis 16. August oder dem Tanzangebot „Let’s dance“ am 14. und 15. August.

Auch im Bike-Park können sich Kinder und Jugendliche in den Sommermonaten austoben.

Die Bike-Workshops am 17. Juli und 7. August laden alle Mädchen ab 10 Jahren ein, neue Erfahrungen mit dem Fahrrad zu machen und vermittelt die Grundlagen für Fahrtechnik und Gewichtsverlagerung.

Auch für schlechtes Wetter gibt es ein passendes Angebot: Die Pen-and-Paper Gruppe des PUSH e.V. lädt mit „Dungeons and Dragons“ und „Das schwarze Auge“ zu zwei spannenden Rollenspielabenden ins Jugendzentrum am kmd ein.

Ganz ohne vorherige Anmeldung verläuft auch in diesem Jahr wieder das mobile Angebot „Spiel Mit!“, bei dem die verschiedenen Spielplätze im Hilchenbacher Stadtgebiet die Bühne für ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm bieten. Von 15:00 bis 18:00 Uhr gibt es verschiedene Spielstationen, Outdoor-Games und ein tolles Bastelangebot mit bunten Stempeln und Textilien.

Termine:

24. Juli: Hilchenbach, Gerichtswiese

25. Juli: Grund, Jung-Stilling-Straße

26. Juli: Dahlbruch, Untere Wiesenstraße

31. Juli: Hilchenbach, In der Himbeerwiese

1. August: Dahlbruch, Doktors Wäldchen

2. August: Hilchenbach, Ritterspielplatz

Das komplette Ferienprogramm mit weiteren Informationen auch zur verfügbaren Teilnehmerzahl sowie den zu zahlenden Beiträgen gibt es unter www.kjb-angebote.de. Für Rückfragen steht Heike Kühn vom Kinder- und Jugendbüro, zu erreichen unter 02733/288-125, gerne zur Verfügung.