Kita Lillipuz feierte 10-jähriges Bestehen in Kaan-Marienborn – Sonnenschein, gut gelaunte Gäste und Zauberei

(wS/al) Siegen 02.07.2024 | „Hier wächst Zukunft“, war der erste Slogan der Kita Lillipuz auf dem Bauschild, als am 14. März 2014 der erste Spatenstich am Johan-Friedrich-Bender-Weg erfolgte, erinnert sich Petra Böhm, Vorsitzende des Fördervereins der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH. Damals habe sie sich noch kaum vorstellen können, dass binnen einigen Monaten auf der Wiese diese dreigruppige Kita entstehen könne. Im Oktober des gleichen Jahres zogen die ersten Kinder ein und seitdem sei viel geschehen. Kita-Leiterin Ines Kurth hatte zuvor die Kinder und Gäste begrüßt und in ihrer Rede besonders die Kinder und den aktiven Förderverein „Freundeskreis der Kita Lillipuz e.V.“ hervorgehoben, der seit 2016 die Kita unterstützt. Der Förderverein habe in dieser Zeit fleißig Spenden gesammelt und unterstützte in vielerlei Hinsicht, fördere die Arbeit der Kita, auch bei Ausflügen und Schulungen beispielsweise. Sie dankte ebenso ihrem Kita Team, der Stadt und den sportlichen Kooperationspartnern wie dem 1. FC Kaan-Marienborn, die am Jubiläumstag mit einer Torwand das Fest bereicherten. Auch die Kinder wurden von Ines Kurth interviewt und die Gäste erfuhren von Lieblingsessen wie Nudeln, Lasagne oder Pfannkuchen und Lieblingsspielen, was durchaus heiter stimmte.

In den 10 Jahren der Tätigkeit hat die Kita Lillipuz einige Schwerpunkte erarbeitet. Sie ist Sprachkita, zertifizierte Bewegungskita und hat eine eigene Holzwerkstatt. Gratulantin Angela Jung, stellvertretende Bürgermeisterin, ergänzte diese Aufzählung durch die erweiterten Betreuungszeiten, die in der Kita angeboten würden, von 6:30 bis 17:30 Uhr. Sie betonte zudem die verlässliche Zusammenarbeit mit der Trägerin, das gute Umfeld und das Engagement des Fördervereins. „Ich kann nur loben, dass hier alles so gut funktioniert. Machen Sie bitte weiter so.“

Auch Gratulant Felix Dornhöfer, Kreisgruppengeschäftsführer des Paritätischen Siegen-Wittgenstein-Olpe, betonte die Wertschätzung der engagierten Arbeit der Kita Lillipuz und der Trägerin. An die Politik adressierte er den Appell, dass bei der Finanzierung von Kinderbetreuung nicht gespart werden dürfe. Im Namen der Trägerin gratulierte Susanne Engel als pädagogische Leitung mit bunten bewegungsfördernden Geschenken unter dem Arm zum Jubiläum. Auch sie erinnerte sich an den Kita Lillipuz Beginn, der nicht im Neubau war, sondern noch für zwei Monate in Räumen einer ehemaligen Kita in Kaan. Susanne Engel warf auch einen Blick auf die Auszubildenden, die erfolgreich abgeschlossen haben und übernommen werden. Mit der Einladung in Bewegung zu bleiben und mitzumachen starteten die zahlreichen Aktionen, die das Kita-Team mit dem Förderverein auf die Beine gestellt hatte: große Tombola, Hüpfburg, Schminken, Malen, Zukunfts-Werkstatt oder Torwand und weitere unterhaltsame Angebote, die für viel Spaß sorgten. Besonders der Zauberer begeisterte die Kinder, die bei einigen rätselhaften Phänomenen selbst mitwirken durften – da wurde nicht schlecht gestaunt, wenn Dinge verschwanden und woanders wieder auftauchten!

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Ein Stück Lieblingsessenglück für Zuhause findet sich vermutlich in dem Kochbuch, dass der Förderverein Freundeskreis der Kita Lillipuz erstellt hat und man zugunsten der Kita erwerben kann.

(Auf dem Foto sehen Sie von links nach rechts die Gratulanten: Dr. Andreas Matzner, Susanne Engel, Felix Dornhöfer, Angela Jung, Ines Kurth, Petra Böhm)



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!