KölnTriangle: Atemberaubender Ausblick für Köln-Liebhaber – ideal für einen schönen Ausflug

(wS/red) Kreuztal – Köln 22.07.2024 | Für alle, die demnächst einen kleinen Ausflug aus dem Siegerland in die Domstadt planen, haben wir einen tollen Tipp: Besucht das KölnTriangle! Mit dem Auto seid ihr in nur etwa einer Stunde dort – ideal für einen spontanen Besuch!

Das KölnTriangle, gelegen am Ottoplatz 1, 50679 Köln, bietet auf seiner Aussichtsplattform eine atemberaubende Sicht auf die Stadt. Von hier oben, in über 100 Metern Höhe, könnt ihr den Kölner Dom fast berühren und den Rhein in seiner vollen Pracht bewundern. Die umliegenden Hochhäuser wirken aus dieser Perspektive wie kleine Modellbaukästen. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Jugendliche nur 5,00 €, Kinder bis 12 Jahre haben freien Zugang.

Ein besonderes Highlight ist der Besuch zur „blauen Stunde“, wenn die Sonne langsam untergeht und die Stadt in ein sanftes Licht taucht. Ein unvergessliches Erlebnis, das euch einen einzigartigen Blick auf Köln bietet!

Parkmöglichkeiten sind in der unmittelbaren Umgebung vorhanden, sodass ihr ganz entspannt ankommen könnt.

Viel Spaß beim Entdecken und Genießen der spektakulären Aussicht!

Adresse: Ottoplatz 1, 50679 Köln

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de