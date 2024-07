L728: Sanierung zwischen Hilchenbach und Kirchhundem-Brachthausen – Vollsperrung in den Sommerferien

(wS/str) Hilchenbach 04.07.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Montag (10.06.) mit den Bauarbeiten zur Sanierung des nächsten Bauabschnittes auf der L728 zwischen Hilchenbach und Brachthausen. Dieser Abschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang Hilchenbach über 2,7 Kilometer Länge in Richtung Brachthausen. Die Arbeiten beginnen mit der Verlegung von Entwässerungsleitungen im Straßenrandbereich. Dafür wird der Verkehr halbseitig mit einer Ampelregelung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien im Zeitraum vom 08.07. bis 27.07. wird die L728 voll gesperrt. Eine Umleitung über die L713 in Heinsberg, Würdinghausen und die L553 in Kirchhundem wird ausgeschildert. Für den Schwerverkehr wird eine gesonderte Umleitungsstrecke über die B508 in Kreuztal und die B517 in Welschen Ennest ausgewiesen.

Nach der Vollsperrung wird für die weiteren Bauarbeiten an der L728 bis voraussichtlich Ende August wieder eine halbseitige Sperrung mit einer Ampelanlage eingerichtet. Neben den restlichen Entwässerungs- und Bankettarbeiten werden dann die Markierung und die Schutzplanken erneuert.