Landesmeistertitel und erster Platz für das EJOT Team TV Buschhütten in Verl

(wS/ej) Kreuztal 15.07.2024 | Bei ihrem zweiten Saisonrennen, am letzten Sonntag, konnten sich die Damen in der Oberliga erneut den ersten Platz in der Mannschaftswertung sichern. Austragungsort war der IOK-Triathlon in Verl.

Für das EJOT Team gingen Friederike Haß, Gwendolin Rapp und Ellen Knoepke an den Start.

Auf der Schwimmstrecke von 750m, einer Radstrecke von 20km und einer abschließenden Laufstrecke von 5km konnten alle drei Athleten punkten.

Gwendolin Rapp stieg als Erste aus dem Wasser des Verler-See und legte damit den Grundstein für einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Kurze Zeit später wechselten auch Ellen Knoepke und Friederike Haß auf die zweite Disziplin, das Radfahren. Beide Athletinnen konnten hier als auch beim abschließenden Lauf überzeugen und einige Plätze gut machen.

In der Endwertung bedeutete das Platz 1 für Gwendolin Rapp (1:06:39 Stunden), Platz 3 für Ellen Knoepke (1:09:19 Stunden) und Platz 9 für Friederike Haß (1:11:07 Stunden).

Mit einer Gesamtplatzziffer von 13 erreichte das EJOT Team TV Buschhütten den 1. Platz in der Tageswertung, mit großem Abstand vor den Mannschaften aus Köln (Platzziffer 24) und Hagen (Platzziffer 68).

Mit ihrem überragenden Tagessieg in der Einzelwertung konnte zudem Gwendolin Rapp den Titel NRW-Landesmeisterin in das Siegerland holen.

Fotos: EJOT Team TV Buschhütten