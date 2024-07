Laptop aus Apotheke entwendet – Drei Personen identifiziert

(wS/ots) Freudenberg 25.07.2024 | Am Mittwochvormittag (24.07.2024) ist aus einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Freudenberg ein Laptop entwendet worden.

Die Täter nutzten gegen 11:40 Uhr ein offenes Fenster und flüchteten nach der Tat umgehend. Aufgrund von Videoaufzeichnungen gelang es, zunächst einen der Täter zu identifizieren. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten die Polizeibeamten an einer Freudenberger Wohnanschrift auch die anderen beiden Personen antreffen.

Bei den drei identifizierten Tätern handelt sich um zwei Männer im Alter von 33 und 31 Jahren sowie eine Frau im Alter von 20 Jahren.

Bei der Personalienfeststellung vor Ort beleidigte der 31-Jährige zudem die eingesetzten Beamten.

Alle Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.