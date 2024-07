Letzte freie Plätze beim Hilchenbacher Bauspielplatz

(wS/hi) Hilchenbach 05.07.2024 | Seit zwanzig Jahren ist der Bauspielplatz in Hilchenbach eines der Highlights des Hilchenbacher Ferienspielkalenders.

In diesem Jahr verwandeln die jungen Baumeister und Architektinnen die Wiese am alten Rathaus in einen bunten Jahrmarkt. Neben dem Bauen eigener Holzhütten gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen, Basteln und neue Freunde finden. Begleitet wird das muntere Treiben von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendbüros Hilchenbach.

Der Bauspielplatz findet in der ersten Ferienwoche vom 8. bis 14. Juli statt und ist ein Angebot für Schulkinder zwischen sieben und 13 Jahren. Die Anmeldung erfolgt über das Portal des Kinder- und Jugendbüros unter www.kjb-angebote.de

Foto: Stdt Hilchenbach

